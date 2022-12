Οι κορυφές των πύργων Λουκά και Μάρκου της βασιλικής Σαγράδα Φαμίλια φωτίστηκαν για πρώτη φορά για να σηματοδοτήσουν την πρόσφατη ολοκλήρωσή τους, μια εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε μετά την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη συναυλία της ισπανικής εκκλησίας που δεν είχε ολοκληρωθεί εδώ και καιρό.

Πιο συγκεκριμένα, τα φωτιζόμενα φτερωτά γλυπτά ενός βοδιού και ενός λιονταριού (οι μορφές του τετράμορφου που αντιπροσωπεύουν τον Λουκά και τον Μάρκο, αντίστοιχα) με το αντίστοιχο βιβλίο του Ευαγγελίου με τις συντομογραφίες των Ευαγγελιστών ήταν ευδιάκριτα στους θεατές που κοιτούσαν ψηλά από το έδαφος.

Οι ίδιοι αυτοί δύο πύργοι θα φωτίζονται τώρα κάθε βράδυ από τις 17 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου μεταξύ 6 μ.μ. και 10 μ.μ., όπως και οι ομάδες γλυπτών της Γέννησης, της προσκύνησης των βοσκών και της προσκύνησης των Μάγων στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια, η οποία είναι αφιερωμένη στην πρώιμη ζωή του Ιησού.

Με τους πύργους Λουκά και Μάρκου του ναού να έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του περασμένου μήνα και τον πύργο της Παναγίας να εγκαινιάζεται τον Δεκέμβριο του 2021, τρεις από τους έξι κεντρικούς πύργους της Σαγράδα Φαμίλια έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

«Η Σαγράδα Φαμίλια επικεντρώνει επί του παρόντος τις προσπάθειές της στην ολοκλήρωση του πυρήνα των κεντρικών πύργων» δήλωσε ο Εστίβ Καμπς, εκτελεστικός πρόεδρος της Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família Foundation.

«Αναμένουμε να έχουμε ολοκληρώσει τους πύργους του Ματθαίου και του Ιωάννη μέχρι το τέλος του 2023, γεγονός που θα μας επιτρέψει να εγκαινιάσουμε ολόκληρη την ομάδα των Ευαγγελιστών» πρόσθεσε.

Αυτοί οι τέσσερις πύργοι, οι οποίοι θα έχουν ύψος 135 μέτρα όταν ολοκληρωθούν και θα έχουν φτερωτά γλυπτά με το αντίστοιχο βιβλίο του Ευαγγελίου, θα περιβάλλουν τον πύργο του Ιησού Χριστού και τον σταυρό του και θα είναι οι τρίτες ψηλότερες κατασκευές της εκκλησίας.

Και τα τέσσερα αυτά γλυπτά των Ευαγγελιστών, τα οποία στην περίπτωση του Ματθαίου και του Ιωάννη θα είναι ενός αγγέλου και ενός αετού αντίστοιχα, είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο Θάσου, μια λευκή πέτρα που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα.

Hem il·luminat per primer cop les torres de Lluc i Marc!

Hemos iluminado por primera vez las torres de Lucas y Marcos.

We’ve lit up the towers of Luke and Mark for the first time pic.twitter.com/ln3yyu3zP2

