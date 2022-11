«… και πάλι μια Ελεύθερη Ελλάδα! Οι Φιλέλληνες στον Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας», τιτλοφορείται το βιβλίο του William Sr Clair, το οποίο κυκλοφορεί απο τις Εκδόσεις Γκοβόστη. Η παρουσίαση του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, στις 19.00, στην αίθουσα «Ρήγας Φεραίος» του Πολεμικού Μουσείου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ομότιμος Καθηγητής του University of Aberdeen School of Medicine and Destiny David St Clair και ο Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας του King’ s College London Roderick Beaton ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος συγγραφέας Μάκης Προβατάς.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Όταν το 1821, οι Έλληνες εξεγέρθηκαν κατά της οθωμανικής κυριαρχίας, ένα κύμα συμπάθειας πλημμύρισε την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χιλιάδες εθελοντές έσπευσαν να πολεμήσουν στο πλευρό των επαναστατών.

Οι Φιλέλληνες -όποια κι αν ήταν τα κίνητρά τους: η αναδημιουργία της Αθήνας του Περικλή, μια νέα σταυροφορία κατά του Ισλάμ ή απλά ο βιοπορισμός από το στρατιωτικό επάγγελμα- πίστευαν ακράδαντα πως η Ελλάδα άξιζε και με το παραπάνω την βοήθεια στον αγώνα της για την ελευθερία. Όπως, «Ονειρεύομαι πως θα μπορούσε και πάλι να υπάρξει μια ελεύθερη Ελλάδα», έγραψε ο Λόρδος Μπάιρον και πέθανε στο Μεσολόγγι, προσπαθώντας να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα.

Η σχολαστική έρευνα και η γλαφυρή πένα του William St Clair κάνουν αυτό το βιβλίο απαραίτητο σε κάθε μελετητή του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, αλλά και σε κάθε αναγνώστη, που θέλει να κατανοήσει την ιστορία του Ελληνικού Έθνους.

Ο Εορτασμός των 200 Χρόνων από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 δεν θα ήταν πλήρης χωρίς την ελληνική έκδοση αυτού του βιβλίου, που πρωτοδημοσιεύτηκε, -το 1972- και όσο περνά ο καιρός τα συμπεράσματά του εκτιμώνται ακόμα περισσότερο από τους ειδικούς της ελληνικής ιστορίας.

Τα 200 χρόνια από το 2021 παρέχουν μιαν ευκαιρία όχι μόνο για τον εορτασμό των προηγούμενων επιτευγμάτων, αλλά και για μιαν επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν και το μέλλον. Και το σπουδαίο βιβλίο του William St Clair συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο σε αυτήν την επανεξέταση, που δίνει στην υπερηφάνεια των Ελλήνων τις πραγματικές ευρωπαϊκές διαστάσεις της.

Οι κριτικές και τα σχόλια του διεθνή τύπου

«Απεχθάνεται τις συναισθηματικές πομφόλυγες και τον εξωπραγματικό ιδεαλισμό που οδήγησαν τόσους νέους στον μάταιο και απάνθρωπο θάνατο και έντυσαν αρχηγούς ληστών με ηρωικές στολές. Οι ήρωές του είναι οι Αμερικανοί που, στο τέλος του πολέμου, ανακούφισαν από τον λιμό τον ελληνικό πληθυσμό».

Irish Independent.

«Αντικείμενο του κυρίου St Clair είναι οι φιλέλληνες, αλλά δεν περιορίζεται εκεί· επεκτείνεται σε μιαν εξαιρετική ιστορία του πολέμου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και μια ζωντανή εικόνα της αναδυόμενης Ελλάδας. Το βιβλίο του είναι αποτέλεσμα διεξοδικής έρευνας, έχει γραφτεί κομψά και γλαφυρά και αποτελεί ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα, που διατρέχεται από την αντίθεση μεταξύ του φιλελληνικού οράματος της Ελλάδας και της ελληνικής πραγματικότητας».

New Statesman

«Ένα βιβλίο πολύτιμο για τους μελετητές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Δεν πρέπει να λείπει από καμιά ελληνική βιβλιοθήκη».

Greek Review

«Ο William St Clair, ήδη από το προηγούμενο βιβλίο του, για τον Λόρδο Έλγιν και την απόσπαση των μαρμάρων του Παρθενώνα, απέδειξε πως δεν έχει καμία διάθεση να αποκρύψει την αλήθεια με «εξομαλύνσεις» και ξεφτισμένες κοινοτοπίες, που περισώζουν τα πρόσωπα, εκθέτοντας μόνο τη «δική τους πλευρά». Τώρα, επαναλαμβάνει αυτή την ευεργετική μέθοδο αποστασιοποίησης: τη δίκαιη θεώρηση του ιστορικού γεγονότος… Το βιβλίο αυτό είναι εξαίρετο δείγμα αντικειμενικής αντιμετώπισης των καλοπροαίρετων, των αποτυχημένων, των αποτελεσματικών, των ειλικρινά ενδιαφερόμενων Φιλελλήνων και της συχνά καταστροφικής βοήθειας που δόθηκε στο νεογέννητο και ακόμη μαχόμενο κράτος, μεταξύ 1821 και 1829».

Athens Daily Post

«Ο κύριος St Clair ερεύνησε σε βάθος μεγάλο μέρος του πρωτογενούς υλικού: αγγλικού, γαλλικού, γερμανικού, σουηδικού, αμερικανικού, ελβετικού, δανικού και ιταλικού, δημιουργώντας ένα λαμπρό, σχεδόν αξεπέραστο, βιβλίο».

Asia and Africa Review

«Μια ευανάγνωστη και επιστημονική συνεισφορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, που μόνο από τις πολύ μικρές βιβλιοθήκες δικαιολογείται να λείπει».

Library Journal

«Δεν πρέπει να λείπει από κανένα ελληνικό σπίτι. Κάθε ιστορική σελίδα του Έθνους μας ανήκει».

Montreal Hellenic News

«Μια συναρπαστική μελέτη και ταυτόχρονα μια πολύτιμη αφήγηση του παρασκηνίου της τελευταίας περιπέτειας του Μπάιρον».

The Year’s Work in English Studies

«Ο συγγραφέας, ωστόσο, είναι ο καλύτερος στην περιγραφή της σύγκρουσης της «Δυτικής» με την «Ανατολική» Ευρώπη».

Slavic Review

«Η αφήγηση του κυρίου St Clair είναι εξαιρετικά διαυγής και απολαυστική. Στιβαρή, με μιαν απόχρωση ειρωνείας, με εντυπωσίασε, δείχνοντάς μου πως μπορεί να περιδιαβαίνει κανείς το ιστορικό παρελθόν με τις ίδιες μπότες που φοράει στην καθημερινή δουλειά, βιώνοντας την τρέχουσα ιστορία».

Geoffrey Grigson, Country Life

William St Clair: Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Άγγλος ιστορικός William St Clair (1937-2021) ήταν ερευνητής στο Ινστιτούτο Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, του Cambridge και του Harvard. Διετέλεσε πρόεδρος του Open Book Publishers, ενός εκδοτικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και ειδικότερα στις ακαδημαϊκές μονογραφίες. Από το 2008 ήταν επίσης μέλος του Enterprise Management Committee και του Enlightment Project, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και το Πανεπιστήμιο του Cambridge.