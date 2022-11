Ένας (τυπικός) έλεγχος και μια ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ανέβασαν… από σπόντα χθες το μεσημέρι στην κορυφή της επικαιρότητας μια υπόθεση που συζητά πλέον ολόκληρη η Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι δύο γιοι του Ιβάν Σαββίδη, ο Γιώργος και ο Νίκος, με αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, είναι (από τις 24/6) κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία σε εκβίαση –σε βαθμό κακουργήματος- και παραπέμπονται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Είδηση που έσκασε σαν «βόμβα» καθώς ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η υπόθεση αφορά στους γόνους μιας πολύ μεγάλης επιχειρηματικής οικογένειας της χώρας, με τεράστια επιρροή.

Διαβάστε επίσης: Σοκ από την Ε.Ε.Α. για την αποχώρηση του Γιώργου Σαββίδη από το Δ.Σ του ΠΑΟΚ: «Ηθική αυτουργία σε εκβίαση, σε βαθμό κακουργήματος…»

Και ενώ οι ίδιοι απειλούν με μηνύσεις την Επιτροπή κάνοντας λόγο για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με «διαρροή» έσπευσε να διαχωρίσει την ποδοσφαιρική εταιρία με την υπόθεση επιμένοντας πως «πρόκειται για προσωπική υπόθεση», φαίνεται πως μόλις άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου. Διότι η υπόθεση που κατηγορούνται οι γιοι του Ιβάν Σαββίδη έχει σχηματισμένο έναν ογκωδέστατο φάκελο που φτάνει σε… βαθιά νερά και ανάμεσα στα άλλα: Έχει δεδομένα και «ποδοσφαιρικό» περιεχόμενο.

Για ποια υπόθεση λοιπόν παραπέμπονται τελικά σε δίκη ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης;

Η κατηγορία –ηθική αυτουργία σε εκβίαση σε βαθμό κακουργήματος- σε βάρος του Γιώργη και του Νίκου Σαββίδη αφορά την υπόθεση της πυρπόλησης του αυτοκινήτου της συζύγου του μάνατζερ ποδοσφαιριστών Ιωάννη Ευαγγελόπουλο το 2015 και των απειλών που αυτός δέχτηκε στη συνέχεια, σε μια περίοδο που διαπραγματευόταν νέο συμβόλαιο για τον ποδοσφαιριστή Εργκούς Κάτσε, που από τη δικογραφία αποδίδονται σε εγκληματική οργάνωση εκβιαστών την οποία προσέγγισε παράγοντας τότε του ΠΑΟΚ, ο Σπύρος Μηλιωρίδης, ενεργώντας σύμφωνα με το κατηγορητήριο ως ενδιάμεσο πρόσωπο για λογαριασμό των Γιώργη και Νίκου Σαββίδη.

«Αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει, την επόμενη φορά θα πάθεις ζημιά στο σπίτι»

Ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών τα δικαιώματα των οποίων διαχειρίζεται μέσω της εταιρείας Ace Management.

Τo 2015 ήταν εκπρόσωπος διάφορων ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2015 διαπραγματευόταν νέο συμβόλαιο για τον Εργκούς Κάτσε. Στις 14-10-2015 πυρπολήθηκε και καταστράφηκε το αυτοκίνητο της συζύγου του, με το οποίο κυκλοφορούσε ο ίδιος. Την ίδια μέρα δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, με ξενική προφορά, ο οποίος του είπε: «αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει, την επόμενη φορά θα πάθεις ζημιά στο σπίτι». Ο Ευαγγελόπουλος μετά από αυτό διέκοψε τη συνεργασία του με τον Κάτσε.

Εν τω μεταξύ ήδη από τις αρχές του 2015 υπήρχαν πληροφορίες στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΘ σύμφωνα με τις οποίες ο Γκραντ Αγκανατζιάν, έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων είχε συστήσει και διεύθυνε από τη φυλακή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παροχή «προστασίας» σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Μακεδονίας καθώς και εκβιάσεων σε βάρος τρίτων ατόμων με εξαναγκασμό τους σε καταβολή χρημάτων με το πρόσχημα της παροχής προστασίας και της αποτροπής βλάβης της επιχείρησής τους. Γι’ αυτό και είχε αρθεί το τηλεφωνικό απόρρητο όσων θεωρούνταν ύποπτοι για συμμετοχή σε αυτή την εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για αυτή την υπόθεση σημαντικό ρόλο έπαιζε ο Εντγκάρ Εριτσιάν, ο οποίος μάλιστα εντόπιζε τα καταστήματα στα οποία η οργάνωση επεδίωκε να προσφέρει προστασία.

Στις 25-08-2015 επισκέφτηκαν τον Αγκανατζιάν στη φυλακή ο Εριτσιάν μαζί με τον Σπύρο Μηλιωρίδη στέλεχος του τμήματος επικοινωνίας με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τρεις μέρες μετά στις 28-08-2015 συναντήθηκαν ο Εριτσιάν και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση και είχαν συνομιλία μέσω SKYPE με τον Αγκανατζιάν με οδηγίες για το πώς θα πραγματοποιήσουν επίθεση στο αυτοκίνητο του Ντράγκος Λουτσέσκου, ξαδέλφου του Ραζβάν Λουτσέσκου τότε προπονητή της ΠΑΕ Ξάνθης. Η υπόθεση αυτή έχει παραγραφεί παρότι στοιχεία είχαν πιστοποιήσει ότι ο Εριτσιάν και συνεργός του ήταν στην Ξάνθη.

Θυμίζουμε ότι δημοσιεύματα για αυτή την υπόθεση ανέφεραν ότι στόχος ήταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ότι οι δράστες απλώς έκαψαν το αυτοκίνητο που είδαν να έχει ρουμάνικες πινακίδες.

Στις 10-09-2015 Εριτσιάν και Μηλιωρίδης επισκέφτηκαν ξανά τον Αγκανατζιάν. Η εκτίμηση των διωκτικών αρχών είναι ότι ο Μηλιωρίδης μεσολάβησε ώστε να ανατεθεί στην εγκληματική οργάνωση του Αγκανατζιάν η εκβίαση του Ευαγγελόπουλου. Οι Εριτσιάν και Αγκανατζιάν φέρονται να συμφώνησαν να απαιτήσουν από τον Μηλιωρίδη χρηματικό ποσό μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ.

Ο Εριτσιάν και άλλα δύο μέλη της οργάνωσης πήγαν στην Αθήνα στις 25-26/09/2015 και κατέλυσαν σε ξενοδοχείο της Νέας Φιλοθέης με την κράτηση να έχει γίνει μέσα από το γραφείο τουρισμού «SIMEONIDIS TOURS» που χρησιμοποιεί συχνά και ο ΠΑΟΚ στα ταξίδια του παρακολουθώντας το χώρο εργασίας του Ευαγγελόπουλου, χωρίς να τον εντοπίσουν.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές και αφού πρώτα προξένησαν πυρκαγιά σε ένα κατάστημα ανταγωνιστικό προς αυτό του Μηλιωρίδη, ο Εριτσιάν και ένας συνεργός του ξανακατέβηκαν στην Αθήνα στις 13/10/2015 και έμειναν πάλι στο ίδιο ξενοδοχείο. Η κράτηση έγινε πάλι από το γραφείο τουρισμού “SIMEONIDIS TOURS”. Τα τιμολόγια των διανυκτερεύσεων εκδόθηκαν αρχικά στο λογαριασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όμως στη συνέχεια ακυρώθηκαν και κόπηκαν στο όνομα της εταιρείας DIMERA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, στις 13/10 ο Εριτσιάν παρακολούθησε τον χώρο που βρίσκεται η εταιρεία του Ευαγγελόπουλου, κατέγραψε τους αριθμούς των αυτοκινήτων και το ίδιο βράδυ έξω από το σπίτι του Ευαγγελόπουλου με τους συνεργούς του εντόπισαν το αυτοκίνητό του το οποίο και έκαψαν την ίδια νύχτα, ενώ αργότερα, αφού ενημέρωσε τον Μηλιωρίδη, έβαλε έναν εκ των συνεργών να τηλεφωνήσει στον Ευαγγελόπουλο και να τον απειλήσει ότι την επόμενη φορά θα πάθει ζημιά στο σπίτι. Στις 15/10 ο Εριτσιάν παρέδωσε τις αποδείξεις για τα έξοδα στον Μηλιωρίδη.

Πώς εμπλέκονται Γιώργης και Νίκος Σαββίδης

Το βούλευμα στηρίζεται στην εκτίμηση ότι ο λόγος που κάηκε το αυτοκίνητο και δέχτηκε απειλές ο Ευαγγελόπουλος ήταν επειδή αυτός διαπραγματευόταν τους όρους του συμβολαίου του Κάτσε με τον ΠΑΟΚ. Η πίεση ήταν προς τον Ευαγγελόπουλο να κλείσει τη συμφωνία με όρους ευνοϊκότερους για τον ΠΑΟΚ και δυσμενέστερους για τον Κάτσε (και τον Ευαγγελόπουλο εφόσον θα είχε μικρότερη αμοιβή).

Με αυτή την έννοια, εκτιμήθηκε ότι ο Εριτσιάν και οι συνεργοί του έκαναν απόπειρα εκβίασης με βία και απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος και ζωής, καθώς και βία και απειλή βλάβης της επιχείρησης και του επαγγέλματος του παθόντος και μάλιστα κατ’ επάγγελμα.

Ας δούμε τώρα πώς εμπλέκονται με βάση το κατηγορητήριο ως ηθικοί αυτουργοί, οι Γιώργης και Νίκος Σαββίδης. Βασικός μέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν η κυπριακή εταιρεία DIMERA LTD που είναι και η μοναδική εταίρος της DIMERA GROUP Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, που έκοψε και τα τιμολόγια για τη διαμονή των φερόμενων ως δραστών στην Αθήνα. Ως μοναδικοί μέτοχοι φέρονται οι Γιώργης και Νίκος Σαββίδης.

Ως γνωστόν οι δραστηριότητες της οικογένειας Σαββίδη στην Ελλάδα ορίζονται από την εταιρεία Belterra Holdings LtD, στην οποία ανήκει ο ΟΛΘ, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δηλαδή, και η οποία ελέγχει την Dimera Land and Property Investments Ltd, την Dimera Ltd, που με τη σειρά της ελέγχει την Dimera Group ΜΕΠΕ, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και άλλες εταιρείες, και την DIMERA Media Investments Ltd που περιλαμβάνει τις εκδοτικές και μηντιακές επιχειρήσεις (ΕΘΝΟΣ, Open)

Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών στηρίζεται στην εκτίμηση ότι ο Μηλιωρίδης, σύνδεσμος επικοινωνίας των οργανωμένων φιλάθλων με τις διοικήσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έπαιρνε εντολές από τους Γιώργη και Νίκο Σαββίδη και ερχόταν σε επικοινωνία με τον Αγκανατζιάν. Εκτιμά ότι το ύψος της αμοιβής που συμφωνήθηκε για την εκβίαση όπως και το γεγονός ότι ζητήθηκαν αποδείξεις για τα έξοδα δείχνει ότι δεν θα πλήρωνε ο Μηλιωρίδη από δικούς του πόρους. Επιπλέον, το βούλευμα επικαλείται στοιχεία από τις τηλεφωνικές καταγραφές που κάνουν σαφές ότι ο Μηλιωρίδης είναι ενδιάμεσος για το «αφεντικό» που ήταν μάλιστα «πολύ ικανοποιημένο».

Η εισήγηση προς το Συμβούλιο Εφετών θεωρεί ότι έγινε απόπειρα εκβίασης, ανεξαρτήτως του εάν δεν ολοκληρώθηκε, επειδή ο Ευαγγελόπουλος αποφάσισε να σταματήσει τη συνεργασία με τον Κατσέ. Η εκβίαση αφορούσε τη σύναψη συμφωνίας κατάρτισης συμβολαίου του Κατσέ που θα ήταν ευνοϊκότερο για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σε ζημία του Ευαγγελόπουλου, «δια της σύναψης μιας συμφωνίας μη συμφέρουσας οικονομικά και επαγγελματικά για τον ίδιο και αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας των Νίκου και Γεώργη Σαββίδη και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ». Κατά συνέπεια οι Νίκος και Γιώργης Σαββίδης κατηγορούνται ότι «ενήργησαν βάσει σχεδίου οργανωμένου […] χρησιμοποιώντας δια του στελέχους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Σπυρίδωνα Μηλιωρίδη, μέλη συσταθείσας και επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης».

Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ως προς την «ποινική δίωξη για την πράξη της ηθικής αυτουργίας για εκβίαση σε βαθμό κακουργήματος, από κοινού, σε απόπειρα, τελεσθείσα με βία και απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος και ζωής, καθώς και με βία και απειλή βλάβης της επιχείρησης και του επαγγέλματος του παθόντος, κατ’ επάγγελμα», ήταν ότι προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του Γιώργη Σαββίδη και του Νίκου Σαββίδη και πρέπει να δικασθούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, διαμορφώνοντας και το ανάλογο κατηγορητήριο.

Νίκος και Γιώργης Σαββίδης έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες σε βάρος τους. Ο μεν Νίκος Σαββίδης υποστηρίζει ότι είναι τυπικά μέτοχος στη DIMERA LTD και «ότι πιθανόν να τον έχει βάλει η οικογένειά του» ενώ ο Γιώργης Σαββίδης επίσης δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με την εταιρεία πέραν της τυπικής συμμετοχής του ως μέτοχος. Και οι δύο αρνούνται ότι είναι ιδιοκτήτες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρότι η ιδιοκτήτρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ DIMERA LTD ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς με βάση όσα έχουν δηλωθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

«Ο ΠΑΟΚ δεν είναι του Ιβάν Σαββίδη»

Μάλιστα προ διετίας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης «πολύ-ιδιοκτησίας» ο δικηγόρος κ. Δριλεράκης, νομικός σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, ανέφερε ενώπιον των μελών της ΕΕΑ ότι ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος απλά έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τους δύο γιους (Νίκο, Γιώργο) και τη σύζυγο του Κυριακή που έχουν στην κατοχή τους τις μετοχές της ΠΑΕ μέσω της εταιρίας Dimera.

«Πρέπει σήμερα να καταρρίψουμε έναν μύθο. Ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι απλά πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ανήκει στον Νίκο Σαββίδη και στην Κυριακή Σαββίδη, που κάνουν κουμάντο και απλά συμβουλεύονται τον Ιβάν», φέρεται να έχει ειπωθεί στην συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Θάνατος του Αγκανατζιάν

Το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου 2022 ο Αγκανατζιάν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις φυλακές Αγιάς στα Χανιά. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Το ζήτημα με την υπεύθυνη δήλωση του Γιώργη Σαββίδη

Πως ήρθε στο προσκήνιο αυτή η υπόθεση όμως από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού; Από την μέχρι προχθές παρουσία του Γιώργη Σαββίδη στο Δ.Σ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η νομοθεσία για τα αθλητικά σωματεία είναι σαφής. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, δεν μπορεί να είναι μέλος της διοίκησης αθλητικής ανώνυμης εταιρείας όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση.

Αυτό σημαίνει ότι η υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε ο Γιώργης Σαββίδης στις 24 Ιουλίου 2022 στην ΕΕΑ, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα κώλυμα από αυτά που προβλέπει η νομοθεσία ήταν «εξ αντικειμένου ψευδής» καθώς το αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για την παραπομπή του έχει εκδοθεί ένα μήνα πριν (24/6). Το γεγονός αυτό μάλιστα μπορεί να συμπαρασύρει συνολικά το «πιστοποιητικό συμμετοχής» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Super League.

Κάτι που εξηγεί και την πρόσφατα (16/11) ανακοινωθείσα αποχώρηση του Γιώργη Σαββίδη από το ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για «προσωπικούς και τεχνικούς λόγους», αλλά και την χθεσινή επιμονή του ΠΑΟΚ να διαχωρίσει την ποδοσφαιρική εταιρία από την υπόθεση «προσωπική υπόθεση το θέμα του Σαββίδη».

Ειδικότερα, πάρθηκε απόφαση για αναδιάρθρωσή του, η οποία, όπως γνωστοποιήθηκε στις 16/11, φέρνει εκτός σχήματος τους Γιώργη Σαββίδη, Αρτούρ Νταβιντιάν, Τρύφων Κούκιο, Ευάγελλο Χρυσοχόο (που διατηρεί τα καθήκοντά του ως Εμπορικός Διευθυντής) και εντός τους Άγγελο Αναστασιάδη (ως Β’ Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος για το project του νέου αθλητικού κέντρου), Περικλή Παπαδόπουλο (υπεύθυνος ιατρικών θεμάτων), Βασίλη Χατζηαποστόλου (συντονιστής δικτύου συνεργατών) και Δημήτρη Μουτσάκη (project manager Νέας Τούμπας).

Το νέο ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο θα επικυρωθεί στην τακτική ΓΣ του συλλόγου που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο, διαμορφώνεται ως εξής: Ιβάν Σαββίδης (πρόεδρος), Χρυσόστομος Γκαγκάτσης (Α’ αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος), Αγγελος Αναστασιάδης (Β’ αντιπρόεδρος), Μαρία Γκοντσάροβα, Δημοκράτης Παπαδόπουλος, Κυριάκος Κυριάκος, Βασίλειος Χατζηαποστόλου, Περικλής Παπαδόπουλος, Δημήτριος Μουτσάκης (μέλη).