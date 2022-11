Ο τραγικός θάνατος του Στιβ ΜακΚουίν και μια ιστορία που δεν ξέρουμε για αυτόν

Ο Αμερικανός ηθοποιός, που είχε το παρατσούκλι «βασιλιάς του κουλ», βρήκε τραγικό θάνατο όταν ήταν μόλις 50 ετών μετά από μάχη με τον «καρκίνο του αμιάντου». Μέχρι τότε είχε το κουλ στο τσεπάκι του.

Η ανείπωτη ιστορία ενός μεγάλου ηθοποιού που έμεινε στην ιστορία ως τρανή περσόνα.

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά το θάνατό του, ο θρύλος του παραμένει ζωντανός ενώ το στυλ του, το ιδιοσυγκρασιακό και πηγαίο, καταδικό του ενδυματολογικό ύφος συνεχίζει να κοπιάρεται σε βαθμό εμμονής από όλους του καλοντυμένους άντρες –ενίοτε και από γυναίκες.

Το στυλ και οι ταινίες του έχουν αποδειχθεί διαχρονικές επιτυχίες σε κάθε γενιά, ανοίκουν στην κατηγορία «αξεπέραστα», αλλά μια ιστορία για αυτόν γλίστρησε μέσα από τις ρωγμές και ενώ ήταν μεγαλύτερος από την ίδια τη ζωή, όπως αποδείχθηκε, έφυγε πολύ νωρίς από αυτήν. Η σωτηρία του δυστυχώς δεν έφτασε εγκαίρως.

Ο ΜακΚουίν ξεπέρασε πολλές δυσκολίες για να γίνει το «αγόρι-θαύμα» του Χόλιγουντ των δεκαετιών του 1960 και του 1970.

Η ιστορία της ζωής του από τα κουρέλια στον πλούτο εξακολουθεί να συναρπάζει τους θαυμαστές του, νέους και παλιούς. Αλλά ένα κεφάλαιο αυτής της ιστορίας σπάνια μοιράζεται. Για όσους ίσως δεν το έχουν ακούσει, υπάρχει μια δυνατή ταινία για τη ζωή του και για το τι τον οδήγησε τελικά να επιλέξει τον Χριστό.

Ο Γκρεγκ Λόρι, πάστορας της Harvest Christian Fellowship στο Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια – και αιώνιος θαυμαστής του ΜακΚουίν – μίλησε για την παιδική ηλικία του ηθοποιού σε συνέντευξή του στο CBN News πριν από μερικά χρόνια.

«Δεν είχε πατέρα και η μητέρα του δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά μαζί του» είπε ο Λόρι. «Ήταν μια μαινόμενη αλκοολική, με πολλούς άντρες στη ζωή της… παρακολουθούσα την οικογένεια αυτή επειδή και εγώ είχα μια αλκοολική μητέρα, η οποία παντρεύτηκε και χώρισε επτά φορές και δεν γνώρισα ποτέ τον βιολογικό μου πατέρα».

Ένα αμερικανικό είδωλο όλων των εποχών που ασπάστηκε τον χριστιανισμό

Με τα σημερινά δεδομένα του Χόλιγουντ, το βιογραφικό του Στιβ ΜακΚουίν θα μπορούσε να θεωρηθεί σχετικά σύντομο. «Δεν είναι όλοι από τη γενιά του είδωλα» λέει ο Λόρι.

«Αλλά ο Τζέιμς Ντιν, ένας άλλος σύγχρονος του Μακ Κουίν, είναι ένα είδωλο. Ο Έλβις είναι ένα είδωλο. Οι Beatles είναι εμβληματικοί. Ορισμένοι άνθρωποι ξεπερνούν τον χρόνο και γίνονται αιώνια σύμβολα. Νομίζω ότι ίσως ένα από τα πράγματα που κάνει ένα πρόσωπο είδωλο είναι όταν υπάρχει κάτι σαν κομψή διαχρονικότητα πάνω του. Με άλλα λόγια, όταν οι νέες γενιές μπορούν να τους ανακαλύψουν εκ νέου και να γοητευτούν από αυτούς χωρίς να τους θεωρήσουν ξεπερασμένους».

«Στην πραγματικότητα διάβασα αυτό το άρθρο σε ένα ανδρικό περιοδικό μόδας και έθετε το ερώτημα: «Ποιος ήταν πιο κουλ, ο Στιβ ΜακΚουίν ή ο Τζέιμς Ντιν;». Και εξέταζαν τις ζωές τους με βάση τα κουλ αυτοκίνητα που οδηγούσαν … τις ταινίες που έκαναν … και κατά κάποιο τρόπο την αίσθηση του στυλ τους. Και το συμπέρασμα ήταν ότι ο ΜακΚουίν ήταν πιο κουλ από τον Ντιν».

Ο Λόρι είναι τόσο μεγάλος θαυμαστής του Στιβ που έχει στην κατοχή του ένα αντίγραφο της Bullitt Mustang του 1968 που ο ηθοποιός έκανε διάσημο με τις αγωνιστικές του ικανότητες στον κινηματογράφο. Αλλά πέρα από τις αναφορές στο στυλ του MακΚουίν και το διάσημο αυτοκίνητό του, υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη ιστορία για το κινηματογραφικό είδωλο που ο Λόρι πέρασε χρόνο ανακαλύπτοντας και ερευνώντας.

«Άρχισα να εμβαθύνω περισσότερο στη ζωή του Στιβ, είχα ακούσει ότι είχε γίνει χριστιανός και πίστευα ότι ήταν αλήθεια, αλλά ποτέ δεν το είχα ελέγξει» λέει.

Ο πάστορας που ενίσχυσε την πίστη του ΜακΚουίν

«Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ πέρυσι. Και μιλούσε για την άνοδό του από τη χειρότερη παιδική ηλικία που μπορεί να φανταστεί κανείς, μέχρι το στάδιο του νούμερο ένα σταρ στον κόσμο, σε ταινίες όπως Bullitt, The Great Escape, The Magnificent 7, The Thomas Crown Affair, κ.λπ. και το ντοκιμαντέρ ισχυριζόταν πώς έφυγε από το Χόλιγουντ και πώς έγινε χριστιανός, και σκέφτηκα ότι αυτό ίσως δεν είναι αλήθεια».

Η περιέργεια του Λόρι προκάλεσε μια αναζήτηση στη Google. Σε αυτή την αναζήτηση «…εμφανίστηκε το όνομα Λέοναρντ Ντε Βιτ. Ο Λέοναρντ είναι ο πάστορας που οδήγησε τον Στιβ στον Χριστό και αναρωτήθηκα αν αυτός ο τύπος ήταν ακόμα ζωντανός;».

«Έτσι, τον εντοπίσαμε. “Είσαι ο Λέοναρντ Ντε Βιτ που προσευχήθηκε με τον Στιβ ΜακΚουίν;” Τον ρώτησα και είπε, ‘Ναι, εγώ είμαι’».

«Μου έκανε εντύπωση που ο Λέοναρντ δεν είχε κάτι σαν ιστοσελίδα που να λέει, ο ιεροκήρυκας που οδήγησε τον ΜακΚουίν στον Χριστό, αυτό είναι ένα είδος κατορθώματος».

Το θαύμα που δεν έγινε

Ο Λόρι μοιράζεται το πώς γνωρίστηκαν ο Ντεβίτ και ο MακΚουίν στο βιβλίο του, Steve McQueen: The Salvation of an American Icon. Έχει δημιουργήσει μάλιστα και το δικό του ντοκιμαντέρ σχετικά με αυτό.

Το βιβλίο και η ταινία περιγράφουν επίσης λεπτομερώς μια ιδιαίτερη συνάντηση μεταξύ του ΜακΚουίν και του Ευαγγελιστή Μπίλι Γκράχαμ.

Οι γιατροί διέγνωσαν τον Mακ Κουίν με μια επιθετική μορφή καρκίνου, λίγους μόνο μήνες αφότου ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Πριν ο ΜακΚουίν πετάξει στο Μεξικό για χειρουργική επέμβαση, συναντήθηκε με τον Μπίλι Γκράχαμ, ο οποίος του έδωσε την προσωπική του Βίβλο για το ταξίδι.

Ο Λόρι είπε: «Ρώτησα τον Μπίλι γι’ αυτό πριν από χρόνια. Και εκείνος, φυσικά, επιβεβαίωσε ότι η ιστορία ήταν αληθινή».

«Αφού ο Στιβ έκανε την εγχείρηση και τον οδήγησαν στην ανάρρωση, περίμενε στο δωμάτιο μόνος του, στην κλινική στο Juarez του Μεξικού. Τότε πέθανε. Ήρθαν να τον δουν, τράβηξαν το σεντόνι και κρατούσε τη Βίβλο. Ήταν όντως η Βίβλος του Μπίλι Γκράχαμ, την κρατούσε, ίσως την διάβαζε…»

«Ένα πράγμα που είπε ο Στιβ πριν πεθάνει ήταν: «Το μόνο που μετανιώνω στη ζωή μου είναι ότι δεν μπόρεσα να πω στους ανθρώπους τι έκανε ο Χριστός για μένα. Έτσι, έγραψα ένα βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα και κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ, επειδή ήθελα να διορθώσω αυτό το λάθος».

Το τέλος που ήρθε νωρίς και με λάθος τρόπο – Οι κομπογιαννίτες γιατροί

Ο σταρ -με πραγματικό όνομα Τέρενς Στίβεν ΜακΚουίν ήταν κυριολεκτικά μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Ως πρωταγωνιστής των ταινιών The Great Escape, The Towering Inferno και The Cincinnati Kid, βρισκόταν στην κορυφή του παιχνιδιού του και έγινε επίσημα ο πιο ακριβοπληρωμένος κινηματογραφικός αστέρας στον κόσμο το 1974.

Όμως η ζωή του πατέρα δύο παιδιών διακόπηκε με τραγικό τρόπο, όταν ήταν μόλις 50 ετών και χτυπήθηκε από «καρκίνο του αμιάντου». Και παρά τα δραστικά μέτρα που έλαβε για να παραμείνει στη ζωή, τίποτα δεν μπόρεσε να τον σώσει.

Σε ηλικία 48 ετών, το 1978, ο Στιβ εμφάνισε επίμονο βήχα. Αμέσως, έκοψε το κάπνισμα και έκανε αντιβιοτικές θεραπείες με την ελπίδα να θεραπευτεί.

Δυστυχώς, αυτό δεν λειτούργησε. Η δύσπνοια από την οποία υπέφερε γινόταν όλο και πιο έντονη και στις 2 Δεκεμβρίου 1979, μια βιοψία αποκάλυψε ότι είχε μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα, έναν καρκίνο που σχετίζεται με την έκθεση στον αμίαντο.

Ο Στιβ δήλωσε αργότερα ότι πίστευε ότι ο αμίαντος που χρησιμοποιείται στη μόνωση των ηχητικών σκηνών των ταινιών και στις προστατευτικές στολές και κράνη των οδηγών αγώνων θα μπορούσε να είναι μέρος αυτού που οδήγησε στη διάγνωση του καρκίνου του. Ωστόσο, είπε ότι θεωρούσε πιο πιθανό ότι η ασθένειά του ήταν αποτέλεσμα της έκθεσης σε αμίαντο κατά την αφαίρεση της μόνωσης από σωλήνες σε ένα πλοίο στρατευμάτων, όταν ήταν στους πεζοναύτες.

Τον Φεβρουάριο του 1980, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί σε όλο το σώμα του.

Αποφάσισε να κρατήσει την ασθένειά του μυστική, αλλά τον Μάρτιο του 1980, το National Enquirer δημοσίευσε μια ιστορία ότι είχε «καρκίνο σε τελικό στάδιο».

Πέρα από τη διακοπή του καπνίσματος, ο Στιβ έλαβε και άλλα μέτρα για να αποτρέψει τον πρόωρο θάνατό του. Τον Ιούλιο του 1980, ταξίδεψε στο Μεξικό από την πατρίδα του, τις ΗΠΑ, για να υποβληθεί σε αντισυμβατικές θεραπείες, αφού οι γιατροί στην πατρίδα του είπαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να παρατείνουν τη ζωή του.

Ο Στιβ αναζήτησε θεραπεία από τον ορθοδοντικό Γουίλιαμ Ντόναλντ Κίλι, ο οποίος είχε αναπτύξει μια εναλλακτική θεραπεία για τον καρκίνο.

Προωθούσε μια ποικιλία θεραπείας που χρησιμοποιούσε κλύσματα καφέ, καθώς και μασάζ, σαμπουάν και καθημερινές ενέσεις υγρού που περιείχε ζωντανά κύτταρα από βοοειδή και πρόβατα.

Οι θεραπείες χρησιμοποιούσαν επίσης ένα αντικαρκινικό φάρμακο που ήταν γνωστό ότι ήταν τόσο τοξικό όσο και αναποτελεσματικό.

Πιστεύεται ότι ο Στιβ πλήρωνε για τις θεραπείες του σε μετρητά, παραδίδοντας 40.000 δολάρια το μήνα, τα οποία σήμερα αξίζουν περίπου 124.000 δολάρια.

Έμεινε στο Μεξικό κάνοντας θεραπείες για τρεις μήνες. Η μόνη ιατρική άδεια που είχε στην κατοχή του ο Κίλι ήταν για ορθοδοντική, αλλά αυτή ανακλήθηκε το 1976.

Οι μέθοδοί του έκαναν αίσθηση στα ταμπλόιντ αφού ανακαλύφθηκε ότι ο Στιβ ήταν ασθενής του.

Καθώς επέστρεφε στις ΗΠΑ, ο Κίλι ανακοίνωσε δημοσίως ότι ο ηθοποιός θα θεραπευόταν πλήρως, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ίσχυε καθόλου. Η κατάσταση του σταρ επιδεινώθηκε και αναπτύχθηκαν τεράστιοι όγκοι στην κοιλιά του.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 1980, ο Στιβ επέστρεψε στο Μεξικό για να του αφαιρεθεί ένας όγκος που ζύγιζε περίπου πέντε κιλά. Προχώρησε στην επέμβαση παρά τις προειδοποιήσεις των Αμερικανών γιατρών ότι ο όγκος ήταν ανεγχείρητος και ότι η καρδιά του δεν θα άντεχε την επέμβαση.

Μπήκε σε ένα μικρό χειρουργείο με το ψεύτικο όνομα Σάμιουελ Σέπαρντ και οι γιατροί δεν είχαν ιδέα ποιος ήταν πραγματικά.

Με τραγικό τρόπο, στις 7 Νοεμβρίου 1980, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια στην κλινική, μόλις 12 ώρες μετά την επέμβαση για την αφαίρεση όγκων από το λαιμό και την κοιλιά του.