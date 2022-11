Η σύνοδος COP27 για την κλιματική αλλαγή ξεκίνησε την Κυριακή στην Αίγυπτο με μία ακόμα δυσοίωνη έκθεση: ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) ανακοίνωσε ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία.

Την περίοδο 2013-2022, η μέση παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία ήταν 1,14 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για το διάστημα 1850-1900, διαπιστώνεται στο σχέδιο της έκθεσης για το Παγκόσμιο Κλίμα.

Η τάση συνεχίζεται και επιταχύνει την άνοδο της στάθμης των ωκεανών, το λιώσιμο των παγετώνων στην Ευρώπη και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σαρώνουν τον πλανήτη.

«Μόλις είχαμε τα θερμότερα οκτώ χρόνια που έχουν καταγραφεί ποτέ» προειδοποίησε στο Twitter ο WMO. «Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία το 2022 είναι περίπου 1,15 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τα προβιομηχανικά επίπεδα».

