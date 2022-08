Ο συγγραφέας και εικονογράφος Ρέιμοντ Μπριγκς, γνωστός για το παιδικό βιβλίο «Ο Χιονάνθρωπος», πέθανε σε ηλικία 88 ετών. Μια είδηση που προκάλεσε θλίψη σε πολλούς αναγνώστες των κειμένων του.

Τα πρώτα του βήματα

Γεννημένος το 1934, ο Μπριγκς πήγε στο γυμνάσιο του Γουίμπλεντον και στα 15 του αποφάσισε να αφήσει το σχολείο για να φοιτήσει στο Wimbledon Art College.

Ο ίδιος, όπως θα δήλωνε αργότερα, δεν επιθυμούσε να γίνει ζωγράφος αλλά οδηγήθηκε σε αυτή του την απόφαση εξαιτίας της επιθυμίας του να ασχοληθεί με τα κόμιξ.

Το ενδιαφέρον του για μια τόσο «εμπορική τέχνη» μπορεί να προκαλούσε τρόμο, ωστόσο, όταν και αποφοίτησε σε ηλικία 23 ετών, το ταλέντο του να ζωγραφίζει ρεαλιστικές εικόνες από μνήμης υπήρξε τόσο αξιοθαύμαστο που δεν του ήταν δύσκολο να βρει δουλειά ως εικονογράφος σε περιοδικά, διαφημιστικές καμπάνιες και βιβλία.

Τη δεκαετία του 1960, όντας απελπισμένος με την ποιότητα των βιβλίων που κλήθηκε να εικονογραφήσει, έγραψε τη δική του ιστορία την οποία και προώθησε στον εκδότη του με την ελπίδα να του δώσει μερικές συμβουλές.

To μετάλλιο για τις εικογραφίες του

Προς μεγάλη του έκπληξη, ο εκδότης αντίθετα του ανακοίνωσε πως θα την εκδώσει. Έτσι το «The Strange House» κυκλοφόρησε το 1961, ενώ πέντε χρόνια αργότερα οι 800 εικονογραφίες του για μια εκδοχή του «The Mother Goose Treasury» του χάρισαν το υψηλού κύρους μετάλλιο Kate Greenaway.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα να γίνω καλλιτέχνης σε γκαλερί και με ώθησαν στη ζωγραφική μόνο όταν πήγα σε σχολή τέχνης», είπε στον Guardian το 2004. «Πήγα εκεί θέλοντας να κάνω καρτούν».

Το ενδιαφέρον του Μπριγκς για την εμπορική τέχνη αντιμετωπίστηκε με «τρόμο» στο κολέγιο – ένας καθηγητής του, τού έλεγε χαρακτηριστικά «Θεέ μου, μόνο αυτό θέλεις;».

Μπορεί στο Slade School of Fine Art να αντιμετωπίστηκε με σνομπισμό, το ταλέντο του, όμως, ήταν υπεραρκετό για να βρει δουλειά ως εικονογράφος για περιοδικά, διαφημίσεις και βιβλία.

«Ήταν τόσο κακά που ήξερα ότι μπορούσα να τα καταφέρω καλύτερα», είχε πει στον Guardian, «έτσι έγραψα μια ιστορία και την έδωσα σε έναν συντάκτη ελπίζοντας να μου δώσει κάποιες συμβουλές. Αντίθετα, είπε ότι θα τη δημοσιεύσει».

Τα κλασικά έργα του

Το 1973 θα κερδίσει ένα ακόμη μετάλλιο Kate Greenaway καθώς και πιο διευρυμένο αναγνωστικό κοινό για τον «Πατέρα των Χριστουγέννων», το οποίο επανασυστήνει τον Άγιο Βασίλη ως έναν ηλικιωμένο, σκυθρωπό άντρα κατά τη διάρκεια της πιο πολυάσχολης ημέρας του χρόνου: Της παραμονής των Χριστουγέννων.

Μιλώντας κάποια στιγμή ο ίδιος για το έργο του, είχε σχολιάσει: «Κάνει αυτή την απαίσια δουλειά για χρόνια ολόκληρα. Είναι έξω όλη τη νύχτα, παντός καιρού. Έχει κουραστεί απίστευτα. Ποιος δεν θα κουραζόταν. Επομένως, είναι φυσικό να είναι κατσούφης».

Το ίδιο πνεύμα βρίσκεται διάχυτο και στο βιβλίο του «Fungus the Bogeyman» (1977). Ζώντας σε κρύα και βρώμικα υπόγεια, ο Fungus βγαίνει έξω στην επιφάνεια τη νύχτα με σκοπό να τρομάξει τους ανθρώπους, ενώ, ο ίδιος συλλογίζεται πάνω στην ματαιότητα της ύπαρξης:

«Πρέπει να υπάρχουν περισσότερα στη ζωή από αυτό».

Το πιο φημισμένο και πιο κλασικό βιβλίο του δημιουργήθηκε το 1978

Πρόκειται για τον «Χιονάνθρωπο», μια ιστορία για ένα μικρό αγόρι του οποίου ο χιονάνθρωπος ζωντανεύει.

Ωστόσο, ακόμη και από αυτή τη συναρπαστική μαγική ιστορία δεν εξέλειπε η σκληρή πραγματικότητα: Το επόμενο πρωί το αγόρι ξυπνάει και βρίσκει μόνο το καπέλο και το κασκόλ του χιονάνθρωπου ριγμένο σε μια στοίβα λιωμένου χιονιού.

«Δεν υπάρχουν happy endings», είχε δηλώσει στους Times το 2012,

«Δημιουργώ αυτό που φαίνεται φυσικό και αναπόφευκτο. Ο χιονάνθρωπος λιώνει, οι γονείς μου πέθαναν, τα ζώα πεθαίνουν, το ίδιο και τα λουλούδια. Τα πάντα πεθαίνουν. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ζοφερό σε αυτό. Είναι ένα γεγονός της ζωής».

Η στροφή στην καριέρα του

Μετέπειτα ο Ρέιμοντ Μπριγκς έκανε στροφή 180 μοιρών από την φαντασία με εικονογραφημένα βιβλία που μιλούσαν για τον πυρηνικό πόλεμο («Όταν Φυσάει ο Άνεμος»), τη βρετανική εισβολή στα Φώκλαντ («The Tin-Pot Foreign General and the Old Iron Woman») και μια αφήγηση του γάμου των γονιών του («Ethel and Ernest»).

Όμως ο ίδιος απέρριπτε την ιδέα πως τα έργα του χωρίζονταν σε βιβλία για παιδιά και σε βιβλία για ενήλικες.

To τελευταίο του βιβλίο

Το τελευταίο του βιβλίο «Time for Lights Out» εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2019 και αντιμετώπιζε τον θάνατο κατάματα.

Σε αυτό σκιαγράφησε «μελλοντικά φαντάσματα» γύρω από το σπίτι του στο Σάσεξ.

Η διευθύντρια του εκδοτικού οίκου Penguin Random House, Francesca Dow, δήλωσε σε ανακοίνωση της πως «Ο Ρέιμοντ Μπριγκς υπήρξε μοναδικός. Ενέπνευσε γενιές και γενιές δημιουργών εικονογραφημένων βιβλίων, graphic novel και κινουμένων σχεδίων. Αφήνει πίσω του μια υπέροχη κληρονομιά και ένα τεράστιο κενό».