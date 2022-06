Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπουργείο Υγείας θα προκηρύξει σύντομα διαγωνισμό για τη δημιουργία δέκα Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, με πανελλαδική κάλυψη. Αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών του καθηγητή Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκου Στεφανή, η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να έχει βαθιά επίδραση στις ζωές χιλιάδων νέων και των οικογενειών τους καθώς στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 3.000 παιδιά στην Ελλάδα βιώνουν το πρώτο τους ψυχωσικό επεισόδιο.

«Εφόσον το εγχείρημα πετύχει, ελπίζουμε οι μονάδες αυτές να μην μοιάζουν με νοσοκομειακά ιδρύματα ή τα τυπικά εξωτερικά ιατρεία ούτε στην εμφάνισή τους ούτε στον τρόπο λειτουργίας τους. Είναι θεωρητικά αποστιγματοποιημένες υπηρεσίες που θα στεγάζονται για λόγους προσβασιμότητας π.χ. στο κέντρο της πόλης, φιλικές προς τους νέους χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών» δήλωσε ο κ. Στεφανής.

Λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της επικείμενης μεταρρύθμισης, η Αθήνα θα υποδεχτεί κορυφαίες προσωπικότητες από το διεθνή χώρο της ψυχιατρικής για το Συνέδριο της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρίας που έχει ως θεματολογία την ανάγκη εδραίωσης έγκαιρων παρεμβάσεων σε όλο το ηλικιακό φάσμα εμφάνισης των ψυχιατρικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων και των ανοιών στην τρίτη ηλικία (WPA Thematic Congress onEarly Intervention in Psychiatry across the life span).

Το συνέδριο φιλοξενείται, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στις 23-25 Ιουνίου 2022, με πρόεδρο τον Νίκο Στεφανή και 33 επίλεκτους ομιλητές από την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία. Aπευθύνεται σε ψυχιάτρους, ειδικευόμενους, ψυχολόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και φοιτητές.

Στις 22 Ιουνίου, παραμονή του συνεδρίου, θα διοργανωθούν 4 εξειδικευμένα εργαστήρια έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση από το Διεθνές Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψυχική Υγεία (IEPA, Early Intervention in Mental Health International Network).