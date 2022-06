Η Μάρτζι Χάτενστόουν είναι η 94χρονη μητέρα γνωστού δημοσιογράφου του Guardian.com. Πρόσφατα η Μάρτζι έπεσε και έσπασε το πόδι της. Αυτό τάραξε τον 60χρονο δημοσιογράφο ο οποίος τη λατρεύει.

Μέσα από ένα άκρως τρυφερό κείμενο που ανέβασε στην εφημερίδα του δείχνει γιατί λατρεύει τη μητέρα του. «Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, η Μάρτζι», γράφει ο Σάιμον Χάτενσοουν για τη μητέρα του, «ένιωθε ένοχη εάν δεν έκανε τον κήπο, μαγείρευε, άδειαζε τους κάδους, οδηγούσε με το αρχαίο της αυτοκίνητο στα μαγαζιά για ψώνια και μετέπειτα δεν περνούσε από τον τοπικό οίκο ευγηρίας να πει δυο κουβέντες με τους ηλικιωμένους.»

«Και να που η μαμά μου έφτασε και αυτή να είναι ηλικιωμένη. Έκλεισε τα 94. Εδώ θα μου πείτε εγώ έκλεισα τα 60. Όμως είναι μια τυχερή γυναίκα. Έχει δυο παιδιά και 4 εγγόνια που την αγαπούν και το γνωρίζει. Η Μάρτζι μένει μόνη της στο σπίτι της. Έχει βέβαια τον νοσοκόμο της που την φροντίζει, αλλά ο εγκέφαλος της λειτουργεί άψογα. Βέβαια η βραχυπρόθεσμη μνήμη της έχει κάποια θέματα τώρα τελευταία, αλλά αυτό είναι και καλό αφού η Μάρτζι δεν μπορεί να κρατήσει κακία σε κανέναν για πολύ.»

Και ο Σάιμον συνεχίζει: «Η μαμά μου, η Μάρτζι μου, ήταν το μικρότερο από 4 παιδιά που έκαναν οι παππούδες μου. Η ίδια έλεγε ότι η Γκόλντα – η μεγάλη της αδερφή – ήταν η πιο έξυπνη και η Ρενέ – η αμέσως μικρότερη – ήταν η εξυπνότερη. Η Μάρτζι δεν ήταν ένα παιδί με αυτοπεποίθηση αν και στο σχολείο πάντα όλοι την άκουγαν και την είχαν σαν αρχηγό»

«Όταν ήμουν μικρός είχα μια μορφή εγκεφαλίτιδας. Η Μάρτζι με θήλαζε για τρια χρόνια. Τρία χρόνια που ήταν περικυκλωμένη από ανθρώπους που της έλεγαν ότι θα πεθάνω. Η Μάρτζι ξαναθήλασε τον μπαμπά μου λίγο πριν εκείνος πεθάνει. Είχε πάθει ψυχωτική κατάθλιψη και εκείνη τον θήλαζε. Γενικά είχε πολλές ιδιότητες. Ευγένεια, σοφία, υπέροχη αίσθηση του χιούμορ και μια σχεδόν άγρια ικανότητα να προστατεύει τα παιδιά της.»

«Κατά ειρωνικό τρόπο, ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματά της ήταν να κάνει τους άλλους να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους, ενώ η ίδια συχνά ένιωθε άχρηστη. Η ίδια μου είπε πως χρειάστηκε να γίνει 60 χρονών για να βρει αυτοπεποίθηση. Η Μάρτζι είναι μια περίεργη μίξη – μισούσε τη συμβατικότητα, αλλά ήταν επίσης κρυμμένη σε αυτήν. Δεν ήταν θρησκευόμενη, αλλά μεγάλωσε σε μια ορθόδοξη εβραϊκή κοινότητα και φοβόταν μήπως προκαλούσε προσβολή κάνοντας κάποιο “λάθος”».

«Η μαμά μου έγινε δασκάλα και ήδη στα 20 της δίδασκε σε σχολείο στη Γλασκόβη. Στη συνέχεια πήγε στο Ισραήλ, όταν έγινε κράτος. Δούλευε με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αρραβωνιάστηκε δυο φορές πριν τελικά παντρευτεί τον μπαμπά.»

Και συνεχίζει: «Μέσα στο σαλόνι της Μάρτζι υπάρχουν παντού φωτογραφίες με δυο άνδρες. Του μπαμπά και του Άλεξ. Ο Άλεξ ήταν ο σύντροφος της μαμάς επι 15 χρόνια από τότε που πέθανε ο μπαμπάς. Γνωρίστηκαν νεαροί στο Ισραήλ και έγιναν φίλοι. Μετά χάθηκαν. Συναντήθηκαν ξανά μετά από 65 χρόνια. Έγιναν αχώριστοι. Κουβέντιαζαν έπαιζαν έτρωγαν, χόρευαν ρομαντικά μαζί. Η Μάρτζι και ο Άλεξ δεν συνευρέθηκαν ποτέ ερωτικά.»

Και συνεχίζει: «Σκέφτηκαν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει αυτό που είχαν. Ο Άλεξ πέθανε το 2017. Ποιον σκέφτεσαι περισσότερο, τον μπαμπά ή τον Άλεξ; Τη ρωτάω καμιά φορά και μου απαντάει αφοπλιστικά: “Τους σκέφτομαι και τους δύο με διαφορετικούς τρόπους”».

«Αφού πέθανε ο Άλεξ, η μαμά πάλεψε. Η οστεοαρθρίτιδα την είχε χτυπήσει για τα καλά. Έσπαγαν τα κόκαλα στην πλάτη της και συχνά μου έλεγε ότι η γήρανση δεν είναι για εκείνη. Έμοιαζε μόνη της, αλλά ήθελε να μείνει στο σπίτι της και να έχει τον έλεγχο.»

My fab mum Marje at 94 taking her first independent steps nine months after breaking her leg. This makes me well happy. Background commentary provided by the almost legendary @mayahattenstone pic.twitter.com/TZT80UkIlV

— Simon Hattenstone (@shattenstone) March 29, 2022