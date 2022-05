Ο τούρκος μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ, Ενές Καντέρ, είναι γνωστός ακτιβιστής, δηλωμένος εχθρός του Ερντογάν και το δείχνει με κάθε ευκαιρία που του δίνεται.

Αυτή τη φορά προχώρησε σε μια ακραία προσβολή για το ισλάμ, ποδοπατώντας φωτογραφία του τούρκου προέδρου.

Πρόκειται μια κίνηση που έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέραν της φωτογραφίας του Ταγίπ Ερντογάν, ποδοπατήθηκαν φωτογραφίες και άλλων προσωπικοτήτων, που θεωρούνται ότι στέκονται ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Δεν φοβάμαι! Φτιάχτηκα για αυτό. Αυτό αξίζει στους αδίστακτους δικτάτορες. Μια μέρα οι γενναίοι άνθρωποι θα πατήσουν κάθε Δικτατορία εκεί έξω στον κόσμο και η αγάπη και η ειρήνη θα νικήσουν. Μια μικρή σημείωση για όλους εκεί έξω, μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει, μην σπαταλάτε τη φρικτή ανάσα σας» έγραψε ο Καντέρ στο twitter αναρτώντας και τα σχετικά βίντεο.

I ain’t afraid!

I was made for this. @RTErdogan pic.twitter.com/9lKe3s5fCn

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) May 25, 2022