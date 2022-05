Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος, ιδιοκτήτης της SpaceX, Έλον Μάσκ φέρεται ότι πλήρωσε 250.000 δολάρια σε αεροσυνοδό του αεροπλάνου του προκειμένου να της κλείσει το στόμα.

Στο μεταξύ, έξαλλος είναι ο Έλον Μασκ με τις «απεχθείς», όπως της χαρακτήρισε, κατηγορίες σε βάρος του, ύστερα από δημοσίευμα του «Business Insider», που επικαλείται αεροσυνοδό της αεροδιαστημικής εταιρίας «Spaxe X» να τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση.

Το δημοσίευμα του «Business Insider» ισχυρίζεται ότι, ο πάμπλουτος επιχειρηματίας πρότεινε στην αεροσυνοδό που δεν κατονομάζεται, να κάνουν σεξ αφού πρώτα της αποκάλυψε τον… ανδρισμό του και εν συνέχεια προσφέρθηκε να της αγοράσει ένα άλογο με αντάλλαγμα να του κάνει «ερωτικό μασάζ». Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώνονται σε έγγραφα που υπογράφει υπό καθεστώς ανωνυμίας μία φίλη της αεροσυνοδού.

Ωστόσο, ο Μασκ πέρασε στην αντεπίθεση διαψεύδοντας χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς αυτούς στο Twitter. Θεωρεί ότι το θέμα «είναι πολιτικά υποκινούμενο» και το χαρακτήρισε «ποταπό». Πιστεύει ότι οι κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης που αποκαλύφθηκαν χθες από το Insider ήταν μία «απεχθής» επίθεση με πολιτικό κίνητρο εν μέσω της εξαγοράς του Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022