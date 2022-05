Ο εκτελεστικός διευθυντής της Tesla Inc Έλον Μασκ ανακοίνωσε χθες ότι παρά το γεγονός ότι ψήφισε τους Δημοκρατικούς στο παρελθόν, ο ίδιος τώρα θα ψηφίσει για τους Ρεπουμπλικάνους.

«Στο παρελθόν ψήφιζα τους Δημοκρατικούς καθώς ήταν (κυρίως) το πιο ευγενές πολιτικό κόμμα. Αλλά, έγιναν το πολιτικό κόμμα της διαίρεσης και του μίσους. Έτσι, δεν μπορώ πλέον να τους υποστηρίζω και θα ψηφίσω τους Ρεπουμπλικάνους,» ανέφερε ο Μασκ σε μία ανάρτησή του στο Twitter.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022