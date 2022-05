«Με αμφισβητήσατε, μου ασκήσατε πιέσεις, μερικές φορές διαφωνήσαμε. Αυτό είναι η Δημοκρατία. Έτσι λειτουργεί»…

«Σας ευχαριστώ που με κάνετε καλύτερη. Και το σημαντικότερο, σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε κάθε μέρα, για να κάνετε αυτή τη χώρα πιο δυνατή».

Αν και έχει ως σήμα κατατεθέν της (πέρα από τα κόκκινα καρέ μαλλιά της) την παροιμιώδη ψυχραιμία της, η ελληνοαμερικανίδα με καταγωγή από τη Μεσσηνία, 43χρονη Τζεν Ψάκι δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της το απόγευμα της Παρασκευής, στην 224η και τελευταία ενημέρωση ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η αποχώρησή της είχε προαναγγελθεί και εξ αρχής είχε ημερομηνία λήξης.

Από τότε που ανέλαβε το πόστο, πριν από σχεδόν ενάμιση χρόνο, είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι δεν θα βρίσκεται στο πλευρό του μέχρι το τέλος της θητείας του.

Τον υπηρέτησε πάντως πιστά. Ίσως περισσότερο από ότι έπρεπε, όπως λένε ορισμένοι…

Jen Psaki gives her last briefing as White House press secretary: «I promised myself I wasn’t going to get emotional.» pic.twitter.com/8csiTP4lOp — CBS News (@CBSNews) May 13, 2022

Μια θητεία που διχάζει

Στους περίπου 16 μήνες που παρέμεινε στο πόστο, η Τζεν Ψάκι έκανε περισσότερες ενημερώσεις Τύπου απ’ όσο όλοι μαζί οι εκπρόσωποι Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στα τέσσερα χρόνια της χαοτικής προεδρίας του.

Άφησε το πόντιουμ στην αίθουσα Τύπου κενό σχεδόν μόνο τις αργίες, τα Σαββατοκύριακα και αναγκαστικά πρόσφατα, όταν νόσησε από την COVID-19.

Για τους πολλούς διαπιστευμένους στον Λευκό Οίκο δημοσιογράφους, η παρουσία της Ψάκι ήταν μία όαση δημοκρατίας μετά τον «εφιάλτη» της προεδρίας Τραμπ.

Πολιτική σύμβουλος στο επάγγελμα και δεινή κολυμβήτρια, μπορούσε να ελίσσεται στις συνεντεύξεις Τύπου ατάραχη, αποφεύγοντας συνήθως με ένα χαμόγελο τις πολλές εντάσεις.

Jen Psaki’s key moments as press secretary takes on final day at White House pic.twitter.com/3mILpCcXQy — The Independent (@Independent) May 13, 2022

Λόγω των αιχμηρών απαντήσεών της σε προβοκατόρικες ερωτήσεις -κυρίως από τον διαπιστευμένο δημοσιογράφο του υπερσυντηρητικού δικτύου Fox, Πίτερ Ντούσι- δημιουργήθηκε ολόκληρο hashtag για αυτή στο twitter, το #psakibomb, που έγινε ακόμη και σύνθημα σε κάλτσες και μπλουζάκια.

NEW: All Psaki Bomb gear is now 20% off while supplies last! Get yours here today: https://t.co/sNOwP6KyjF pic.twitter.com/FK6kqmnUFB — MeidasTouch.com (@MeidasTouch) May 5, 2022

Όχι όμως ότι και η Ψάκι δεν είχε τα δικά της «κακώς κείμενα».

Κάποιοι την χαρακτηρίζουν ελιτίστρια.

Άλλοι είπαν ότι έβλεπαν πίσω από το ήρεμο χαμόγελο και τη συγκαταβατικότητά της μια ευγενική ψεύτρα.

Έχει επικριθεί στο παρελθόν από ΜΜΕ ότι προτιμούσε να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που κάθονταν στις (προκαθορισμένες από το Γραφείο Τύπου) πρώτες σειρές στην αίθουσα του briefing, αποκλείοντας πολλές φορές τους υπόλοιπους από άλλα μέσα ενημέρωσης, αμερικανικά και διεθνή.

Αρκετοί της προσάπτουν ότι απέφευγε επί τούτου ερωτήσεις.

Ορισμένοι χαρακτήρισαν την ανταπόκριση του γραφείου της σε δημοσιογραφικά αιτήματα «ελλιπή» έως «ανύπαρκτη».

Κι αν και δεν αποτελούσε προφανώς προσωπική επιλογή της, πολλοί την θεωρούν «συνένοχο» στο γεγονός ότι η δημοσιογραφική πρόσβαση στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν επί των ημερών της ενοχλητικά περιορισμένη.