Βίντεο κατέγραψε την στιγμή που ένας ελέφαντας σε ζωολογικό κήπο ειδοποιεί πανικόβλητος για βοήθεια, βλέποντας μια αντιλόπη να πνίγεται στο νερό.

Η Trompita, ένας 61χρονος θηλυκός ασιατικός ελέφαντας που φιλοξενείται στον ζωολογικό κήπο της Γουατεμάλα, σήμανε συναγερμό όταν αντιλήφθηκε πως μια αντιλόπη κινδύνευε να πνιγεί, έχοντας πέσει στο νερό.

Σε βίντεο που τράβηξε μια επισκέπτρια, φαίνεται ο θηλυκός ελέφαντας να φωνάζει και κουνά την προβοσκίδα της, προς την κατεύθυνση της αντιλόπης.

Τις απελπισμένες κινήσεις της Trompita είδε ο Ρομέο Λόπεζ, ένας υπάλληλος του ζωολογικού κήπου, που έσπευσε τρέχοντας και βούτηξε στο νερό, βγάζοντας μετά από λίγο ασφαλή έξω την αντιλόπη.

Ο Ρομέο Λόπεζ με την Trompita, που σημαίνει τρομπέτα στα ισπανικά, έχουν γίνει έκτοτε κάτι σαν τοπικοί ήρωες για την πράξη τους.

