«Να με κρίνετε όχι από τους προγόνους μου, αλλά από τις πράξεις μου», κάλεσε το λαό του και τη διεθνή κοινότητα ο 64χρονος Φερντινάντ «Μπονγκμπόνγκ» Μάρκος.

Ο μοναχογιός του δικτάτορα Μάρκος των Φιλιππίνων -που μαζί με τη σύζυγό του Ιμέλντα αιματοκύλησαν και καταλήστεψαν για 21 χρόνια την ασιατική χώρα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα- κατάφερε όχι μόνο να εκλεγεί πρόεδρος μέσα από τις κρίσιμες κάλπες της Δευτέρας, αλλά και να γίνει ο πρώτος υποψήφιος στη σύγχρονη ιστορία της πατρίδα τους που εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία.

Πρόκειται για μια αδιανόητη για έναν ξένο παρατηρητή επιστροφή στην εξουσία της πιο διαβόητης πολιτικής δυναστείας των Φιλιππίνων, για την επικύρωση της οποίας απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση των επίσημων τελικών αποτελεσμάτων.

«Αυτή είναι μια νίκη για όλους τους Φιλιππινέζους και για τη δημοκρατία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μάρκος Τζούνιορ.

«Η υπόσχεσή του σε όσους τον ψήφισαν και όσους δεν το ψήφισαν είναι ότι θα γίνει ο πρόεδρος όλων, ώστε να αναζητήσουμε κοινό έδαφος πέρα ​​από τις πολιτικές διαφορές και να εργαστούμε μαζί για να ενώσουμε το έθνος».

Δεκάδες χιλιάδες θύματα και συγγενείς θυμάτων των απηνών πολιτικών διώξεων της δικτατορίας Μάρκος, ομάδες της Αριστεράς, οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσοι ψηφοφόροι των Φιλιππίνων δεν έχουν κοντή μνήμη είναι εύλογα εξοργισμένοι.

Πολλοί κατήγγειλαν παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία και ανέφεραν ότι σκοπεύουν να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Λίγοι όμως έχουν ελπίδες ότι η πολιτική «νεκρανάσταση» των απογόνων και επιγόνων του δικτάτορα Μάρκος θα ακυρωθεί ή ότι θα υπάρξει λογοδοσία για τη ληστεία των κρατικών ταμείων.

Στο πλευρό του «Μπονγκμπόνγκ» θα βρίσκεται άλλωστε ως αντιπρόεδρος η Σάρα Ντουτέρτε.

Θυγατέρα του έτερου πιο στυγνού ηγέτη στην σύγχρονη ιστορία των Φιλιππίνων: του απερχόμενου προέδρου και εμπνευστή του αιματοβαμμένου «πολέμου κατά των ναρκωτικών», Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Young voters in the Philippines protested on Tuesday against Ferdinand Marcos Jr., who clinched a landslide win this week in the country’s presidential race. Leni Robredo, the current vice president, said her team was looking into reports of voter fraud. https://t.co/9mK5AeCF51 pic.twitter.com/DoJ1zlyEHx

— The New York Times (@nytimes) May 10, 2022