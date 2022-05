Ο Μπιλ Γκέιτς, 66 ετών, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter ότι βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από AP/Ludovic Marin).

«Εντοπίστηκα θετικός στην COVID. Βιώνω ήπια συμπτώματα και ακολουθώ τις συμβουλές των ειδικών, με απομόνωση, μέχρι να είμαι ξανά υγιής» έγραψε ο κ. Γκέιτς.

I’ve tested positive for COVID. I’m experiencing mild symptoms and am following the experts’ advice by isolating until I’m healthy again.

