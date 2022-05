Το μυστηριώδες tweet του Έλον Μασκ περί επικείμενου θανάτου του φαίνεται πως ήταν ειρωνικό αστειάκι που απευθυνόταν στον επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας, με τον οποίο έχει φορτισμένη σχέση το τελευταίο διάστημα.

«Σε πεθάνω κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, χάρηκα που σας γνώρισα» έγραψε ο Μασκ την Κυριακή, σε μια ανάρτηση που προκάλεσε απορία στους εκατομμύρια ακολούθους του.

Σύμφωνα με το Business Insider, το ειρωνικό μήνυμα ήταν η απάντηση του αφεντικού της SpaceX στον επικεφαλής της Roscosmos Νμίτρι Ρογκόζιν, ο οποίος ανάρτησε μακροσκελή ανακοίνωση με την οποία απειλούσε τον Μασκ ότι θα «λογοδοτήσει» για την αποστολή δορυφορικών πιάτων Starlink που βοηθούν την Ουκρανία να παραμείνει online μετά την εισβολή της Ρωσίας.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022