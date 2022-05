Όχι μία, αλλά δύο φορές από τον περασμένο Ιανουάριο η Daily Mail της έχει «χρεώσει» τακτικές… Βασικού Ενστίκτου στην κεντρική πολιτική σκηνή της Βρετανίας, με φερόμενο «θύμα» τον Μπόρις Τζόνσον.

Η 42χρονη «βασικής εκπαίδευσης» και ταπεινής καταγωγής αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ -ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσφατο δημοσίευμα-σταυρώνει και ξεσταυρώνει τα πόδια της α λα… Σάρον Στόουν αντικριστά από τον πρωθυπουργό, «απόφοιτο του Ίντον και της Οξφόρδης».

Στόχος της, έγραψε η δεξιά ταμπλόιντ επικαλούμενη πηγές των κυβερνώντων Τόρις, ήταν να του αποσπάσει την προσοχή καθώς διασταύρωναν τα «ξίφη» τους στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Το παραδέχθηκε όταν πίναμε μαζί ποτά στην ταράτσα του κοινοβουλίου», υποστήριξε ανωνύμως κυβερνητικός βουλευτής.

Tories accuse Labour’s Angela Rayner of Basic Instinct ploy to distract Boris Johnson: pic.twitter.com/4FOmi2r8HK

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων για μισογυνισμό, ελιτισμό και πόλεμο λάσπης από την εφημερίδα και από μία κυβέρνηση που εν μέσω σκανδάλων και ακρίβειας επιχειρεί να ρίξει την «μπάλα στην εξέδρα», διατάχθηκε εσωτερική έρευνα στους Τόρις.

Όμως οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν παραμονές των κρίσιμων περιφερειακών εκλογών αυτή της Πέμπτης, που θα κρίνουν εν πολλοίς το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Επικαλούμενη και πάλι πηγές στους Τόρις, η Daily Mail επανήλθε στους ισχυρισμούς ότι ήταν η ίδια η Ρέινερ που είχε μιλήσει σε συντηρητικούς συναδέλφους της για «το τρικ» του Βασικού Ενστίκτου.

Ως πρόσθετο επιχείρημα, η ταμπλόιντ δημοσιοποίησε ένα απόσπασμα από podcast της αντιπροέδρου των Εργατικών με έναν κωμικό από τον περασμένο Ιανουάριο, όπου η ίδια γελούσε με το θέμα.

Ουσιαστικά όμως η Ρέινερ σάρκαζε τον πόλεμο λάσπης που δεχόταν από τότε, καθώς η Daily Mail την είχε ήδη «βαφτίσει» Σάρον Στόουν της πολιτικής και το διαδίκτυο είχαν κατακλύσει σχετικά μιμίδια.

«Υπάρχει μια χροιά μισογυνισμού σε αυτό. Πρέπει να το πω», είχε τονίσει σε εκείνο το podcast η Ρέινερ.

«Κάθε φορά που υποβάλλω ένα ερώτημα στη Βουλή, πάντα κάποιος έχει άποψη για το τι φοράω. Είδατε το μιμίδιο με τη Σάρον Στόουν, σαν να το έκανα εγώ στη Βουλή; Ήθελα να ανοίξει η γη και να με καταπιεί»…

«Η ιδέα ότι η Άντζελα ξεκίνησε αυτές τις άθλιες σεξιστικές συκοφαντίες δείχνει πόσο μακριά θα φτάσουν οι Συντηρητικοί για να αποφύγουν να μιλήσουν για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής», σχολίασε πηγή των Εργατικών στο BBC, ενόσω στον συντηρητικό Τύπο της Βρετανίας και στα social media πολλοί κατηγορούσαν την αντιπρόεδρο του κεντροαριστερού κόμματος για υποκρισία.

Στο μεσοδιάστημα, ο πόλεμος λάσπης συνεχίστηκε.

Στο παραπέντε των περιφερειακών εκλογών, εν μέσω διογκούμενης λαϊκής δυσαρέσκειας για την ακρίβεια και με τα σκάνδαλα των πρωθυπουργικών κορονοπάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ να στιγματίζουν προσωπικά τον Τζόνσον, η Daily Mail «ξαναχτύπησε».

Ανέσυρε από πέρυσι μια φωτογραφία του ηγέτη των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ να πίνει μπύρα με συνεργάτες του εν μέσω του lockdown, ενώ εργαζόταν για τις επαναληπτικές εκλογές σε περιφέρεια της Αγγλίας, τον περασμένο Μάιο.

tell us how short Rayner’s skirt was though pic.twitter.com/4Ow1aKheXE

— Luiseach Ní Nia (@Luiseach) April 28, 2022