«Μια κρίση μέσα στην κρίση»…

Έτσι χαρακτήρισε τη Μαριούπολη στα τέλη της εβδομάδας ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την πρώτη επίσκεψή του στο Κίεβο εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία.

Σχεδόν ισοπεδωμένη από τους συνεχείς ρωσικούς βομβαρδισμούς, η μέχρι πρότινος ακμάζουσα πόλη-λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα συνοδεύεται σήμερα σχεδόν σε κάθε αναφορά από το επίθετο «μαρτυρική».

Χιλιάδες εκτιμάται ότι είναι στα εδάφη της οι νεκροί και άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων.

Στην περιοχή, υπολογίζεται ότι παραμένει πια μόνο το ένα τέταρτο από τους περίπου 450.000 κατοίκους της.

Οι περισσότεροι έχουν φύγει.

Ένας από αυτούς είναι και ο 45χρονος Ντμίτρι Τζέρεπανοβ. Αναγκάστηκε στα μέσα Μαρτίου να εγκαταλείψει την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, έκανε οικογένεια και έστησε την επιχείρησή του ως web developer.

Τέτοιο ήταν το μεράκι του για το επάγγελμα και η αγάπη του για τον τόπο του, που έχει φτιάξει στη Μαριούπολη και ένα μουσείο ρετρό υπολογιστών με περισσότερα από 500 εκθέματα του περασμένου αιώνα.

It has been reported that the Mariupol Computer Museum in Ukraine, a privately owned collection of over 500 items of retro computing, consoles and technology from the 1950s to the early 2000s, a collection nearly 20 years in the making, has been destroyed by a bomb. pic.twitter.com/7xKi3yYjth

— Lord Arse! 🕹️ (@Lord_Arse) March 23, 2022