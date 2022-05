Καθόλου ήρεμη δεν είναι η περίοδος της εγκυμοσύνης της Ριάνα και για αυτό φροντίζει ο σύντροφός της, Asap Rocky.

Ο ράπερ και πατέρας του παιδιού, που η τραγουδίστρια θα φέρει στον κόσμο, έχει μπλεξίματα με τον νόμο.

Λίγες μέρες μετά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, εκδόθηκε ένταλμα έρευνας στο σπίτι του, όπου και βρέθηκαν πολλά όπλα.

Όπως αναφέρει το Radar Online, οι αρχές εξετάζουν, αν κάποιο από αυτά που κατασχέθηκαν έχει να κάνει με την υπόθεση, για την οποία και συνελήφθη.

Επίσης, θα ελέγξει το ιστορικό των όπλων και θα εξετάσει από πού προήλθαν αλλά και ποιος τα αγόρασε.

Ο ράπερ συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες LAX επειδή φέρεται να πυροβόλησε έναν άνδρα σε δρόμο της πόλης το 2021.

Σύμφωνα με τα ξένα Μέσα, έφτασε στο LAX με ιδιωτικό τζετ, μετά από διακοπές στα Μπαρμπέιντος με την Ριάνα.

Το NBC News σημείωσε ότι ο Asap βρίσκεται υπό έρευνα από το LAPD, σχετικά με μία υπόθεση με πυροβολισμούς στις 6 Νοεμβρίου, κοντά στη Vista Del Mar και τη λεωφόρο Selma.

Το θύμα κατέθεσε ότι ο 33χρονος τον πλησίασε και τον πυροβόλησε με ένα πιστόλι τρεις ή τέσσερις φορές. Η μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε στο αριστερό χέρι.

Αφού συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης, ύψους 550.000 δολαρίων,

#ASAPRocky‘s recent arrest was followed by the cops executing a search warrant for his home, and now several firearms are being tested by police.https://t.co/AKikvW5MrN

— Radar Online (@radar_online) April 28, 2022