Δυσάρεστα είναι τα νέα για τους θαυμαστές του Άντριου Γκάρφιλντ, καθώς ανακοίνωσε ότι αποσύρεται για λίγο από την υποκριτική.

Ο 38χρονος ηθοποιός ανακοίνωσε την απόφασή του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Variety.

«Θα ξεκουραστώ για λίγο. Πρέπει να επαναπροσδιορίσω και να ξανασκεφτώ τι θέλω να κάνω στη συνέχεια και ποιος θέλω να είμαι. Να είμαι απλός άνθρωπος για λίγο. Γιατί, όπως γνωρίζετε, αυτό είναι ένα πλυντήριο, αυτή η σεζόν βραβείων», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το 2021 ήταν μια γεμάτη χρονιά για τον Αμερικανό.

Αφού επέστρεψε ως Πίτερ Πάρκερ στο «Spider-Man: No way home» και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού για την ερμηνεία του στο «Tick…Tick…Boom!» του Netflix.

Επίσης, είχε γυρίσματα για τη σειρά «Under the Banner of Heaven», που κάνει πρεμιέρα σήμερα, 28 Απριλίου.

