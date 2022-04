Ο γορίλας Αμάρε που βρίσκεται σε ζωολογικό κήπο του Σικάγο εθίστηκε στην τεχνολογία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πλέον, ο ζωολογικός κήπος απαγορεύει στους επισκέπτες του να έχουν κινητά τηλέφωνα κοντά στον γορίλα, καθώς σύμφωνα με τους φροντιστές, το ζώο έχει εθιστεί σε αυτές τις συσκευές και αυτό το εμποδίζει να αναπτυχθεί και να ζει κανονικά.

Now we’re causing other #primates — held in zoos, like Amare, this gorilla– to be at risk of screen addiction? https://t.co/Z7w1dNQdtP #gorillas #primates #animals #rethinkzoos

— Barbara J King (@bjkingape) April 20, 2022