Ένα από τα πολλά επεισόδια της σκληρής και άγριας κόντρας του Τζόνι Ντεπ με την πρώην σύζυγο του Άμπερ Χερντ παίχτηκε ξανά στο δικαστήριο. Η Χερντ δηλώνει ότι ο Τζόνι ασκούσε βία πάνω της ενώ εκείνος το αρνείται.

Στο δικαστήριο πάντως που κατέθεσε η πρώην βοηθός της Χερντ, είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ της μάρτυρας σε περιστατικό κακοποίησης του Τζόνι κατά της πρώην εργοδότριας της.

Χθες κατέθεσε και ο παιδικός φίλος του ηθοποιού Ισαάκ Μπαρούχ. Όση ώρα κατέθετε ο Μπαρούχ, ο τζόνι ήταν συναισθηματικά φορτισμένος ενώ κάποια στιγμή βούρκωσε και έκρυψε το πρόσωπο του ανάμεσα στα χέρια του.

Ο Μπαρούχ κατέθεσε για μια ανταλλαγή μηνυμάτων που είχε με τον φίλο του σχετικά με τη ζωή του με την Χερντ. Σε ένα από τα sms ο Ντεπ του έγραψε: «Ελπίζω το πτώμα της να αποσυντίθεται στο γαμ… πορτ μπαγκάζ ενός Honda Civic»

Και σε ένα άλλο γεμάτο απόγνωση του γράφει: «Αυτή η καρ… κατέστρεψε μια τόσο γαμ… καλή ζωή που είχαμε για λίγο». Ο Μπαρούχ είπε επίσης ότι οι καταγγελίες της Χερντ επηρέασαν αρνητικά τον ηθοποιό και όλο του το περιβάλλον.

«Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι σωστό αυτό που έκανε και αυτό που συνέβη σε τόσους πολλούς ανθρώπους που επηρεάστηκαν από αυτό. Είναι τρελό το πώς αυτό συνέβη» είπε.

Ο Μπαρούχ όπως και η βοηθός της Χερντ ρωτήθηκε εάν ο Ντεπ ήταν βίαιος απέναντι στην Χερντ. ««Γνωρίζετε αν ο Ντεπ άσκησε ενδοοικογενειακή βία εναντίον της Άμπερ Χερντ;» ρώτησε ο δικηγόρος της Χερντ.

Ο Μπαρούχ έκανε μια παύση και μετά απάντησε: «Ποτέ δεν είδα ή ήμουν μάρτυρας σε οποιαδήποτε τέτοια κατηγορία. Ποτέ».

Η ιστορία πήρε παράξενη τροπή όταν ανέβηκε να καταθέσει η πρώην βοηθός της Χερντ, η οποία πέταξε δυο κεραυνούς. Ο πρώτος ήταν ότι δεν ήταν ποτέ της μάρτυρας σε περιστατικό κακοποίησης της Χερντ από τον Ντεπ.

Και ο δεύτερος κεραυνός ήταν πολύ περισσότερο εκκωφαντικός. «Είμαι εδώ για τους δικούς μου λόγους… Είμαι θύμα σεξουαλικής βίας και αυτό είναι πολύ, πολύ σοβαρό να κρατάς αυτή τη στάση, αν δεν είσαι εσύ και είμαι εγώ. Αυτός είναι ο λόγος που είμαι εδώ, γιατί προσβάλλομαι» είπε η βοηθός της Χερντ.

