H Σκάρλετ Γιόχανσον αποφάσισε να απαντήσει στις φήμες που την ήθελαν να κάνει σεξ με συνάδελφό της σε ασανσέρ.

Πιο συγκεκριμένα υπήρξαν δημοσιεύματα που την ήθελαν να κάνει σεξ με τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο στο ασανσέρ μετά την τελετή των Όσκαρ.

Η 37χρονη ηθοποιός μίλησε γι’ αυτό και το διέψευσε κάθετα, μιας και πρόκειται για κάτι, που όπως η ίδια εξομολογήθηκε την ακολουθεί ακόμη.

Benito del toro is on Stern talking about

How he gave it to Scarlett Johanson

In an elevator……damn him..

He should have played Hawkeye.

— Sal Abbinanti (@SalAbbinanti) May 2, 2012