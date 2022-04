Ο επιχειρηματίας των κρυπτονομισμάτων Σίνα Εστάβι προκάλεσε ντόρο τον περυσινό Μάρτιο όταν έδωσε 2,9 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει την κυριότητα της πρώτης ανάρτησης στο Twitter, την οποία είχε ποστάρει ο ιδρυτής της πλατφόρμας Τζακ Ντόρσεϊ.

Τώρα όμως οι προσπάθειες του Εστάβι να πουλήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό αποδεικνύονται άκαρπες, με την κορυφαία προσφορά που έχει υποβληθεί ως σήμερα να περιορίζεται σε λιγότερο από 7.000 δολάρια.

Τα NFT (Νon-Fungible Token, μη ανταλλάξιμη μάρκα σε ελεύθερη απόδοση) είναι ένα είδος ηλεκτρονικού πιστοποιητικού γνησιότητας και που καταχωρείται με την τεχνολογία blockhain –ένα κρυπτογραφημένο «τεφτέρι» συναλλαγών που είναι ορατό σε όλους αλλά θεωρείται αδύνατο να παραβιαστεί.

Η τρέλα κορυφώθηκε πέρυσι με την δημοπράτηση ενός ψηφιακού έργου τέχνης που στην τιμή-ρεκόρ των 67 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν πάντως ότι πρόκειται για φούσκα, με την αγορά να βρίθει από απάτες και πλαστά NFT.

Ο Τζακ Ντόρσεϊ αποφάσισε πέρυσι να πουλήσει ως NFT το πρώτο, ιστορικό tweet, το οποίο έγραφε «απλά στήνω το twttr μου».

just setting up my twttr

— jack⚡️ (@jack) March 21, 2006