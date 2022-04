Μπορεί στο Ελιζέ να ακούστηκαν αναστεναγμοί ανακούφισης με το προβάδισμα των 4,7 μονάδων που ο νυν πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν (27,85%) εξασφάλισε στον α’ γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής έναντι της Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς και αντιπάλου του στον β’ γύρο της 24ης Απριλίου.

Ωστόσο, οι δύο εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι να ξανανοίξει η κάλπη θα είναι κρίσιμες και -όπως τόνισε ο ίδιος ο Μακρόν- το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Κι αυτό, παρά την άμεση συσπείρωση του «δημοκρατικού μετώπου» γύρω από την υποψηφιότητά του στον β’ γύρο ή -στην περίπτωση που Ζαν Λικ Μελανσόν, ουσιαστικού κερδισμένου του α’ γύρου- κατά της υποψηφιότητας της Λεπέν.

H Γαλλία του σήμερα δεν είναι η ίδια με εκείνη του 2017, όταν οι δύο σημερινοί «μονομάχοι» της προεδρίας είχαν βρεθεί πρώτη φορά αντιμέτωποι, με τον Μακρόν τότε ακόμη άφθαρτο από την πολιτική και την Λεπέν με σαφές ακροδεξιό πολιτικό «πρόσημο», που αυτή τη φορά έσπευσε να αμβλύνει, προσεταιριζόμενη καταπώς φαίνεται τμήμα των ψηφοφόρων της Δεξιάς.

Το πόσο έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό το αποκάλυψε με πάταγο η κάλπη του πρώτου γύρου.

France (Presidential election, first round):

Preliminary final results

Macron (EC-RE): 27.8%

Le Pen (RN-ID): 23.2%

Mélenchon (LFI-LEFT): 22.0%

…

Incumbent liberal Emmanuel Macron and right-wing Marine Le Pen advance to the run-off round.

