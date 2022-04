Οι θαυμαστές της Μαντόνα απόρησαν και ανησύχησαν με το βίντεο λίγων δευτερολέπτων που δημοσίευσε η βασίλισσα της ποπ στο TikTok λόγο πριν από τα βραβεία Grammy 2022.

Η 63χρονη δημοσίευσε ένα κλιπ 13 δευτερολέπτων την Κυριακή που τη δείχνει να φορά βαριές ασημένιες αλυσίδες και ένα μαύρο διάφανο τοπ με τα ξανθά μαλλιά της πιασμένα σε τέσσερις πλεξούδες.

Η ανάρτησή της περιλάμβανε ένα άκρως κοντινό πλάνο του προσώπου της με τα μεγάλα ροζ φουσκωμένα χείλη της σχεδόν να ξεπροβάλλουν από την οθόνη καθώς κινείται προς την κάμερα στέλνοντας μάλλον ένα φιλί.

Οι θαυμαστές της, όπως αναφέρει το okmag, έκανα πλήθος από σχόλια ρωτώντας για τα εξαιρετικά πρησμένα χείλη και τα πρησμένα κόκαλα στα μάγουλα της 63χρονης. Αυτά φαίνονται να είναι έργο φίλτρου στο βίντεο. Το στιγμιότυπο αυτό έχει ξεπεράσει τις 9 εκατομμύρια προβολές.

Ένας από τους followers της σχολίασε κάτω από το βίντεο της Μαντόνα ότι η εμφάνισή της τους άφησε «αναστατωμένους» ενώ άλλος ρώτησε «τι έχει κάνει στον εαυτό της;».

No way #Madonna is happy or content in life as a 63 year old still trying to put up such a front. Her face and eyes tell a story of sheer and utter misery…probably needs our prayers, but likely doesn’t want it 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/ghaUFeBz0N

— Shaughn_A (@Shaughn_A2) April 5, 2022