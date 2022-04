Η Μπέλα Χαντίντ θα εμφανιστεί στην τρίτη σεζόν της σειράς «Ramy», ανακοίνωσε η Hulu, χωρίς όμως να διευκρινίσει λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί το μοντέλο και την ιστορία του.

Το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της σειράς, υπογράφει ο Ραμί Γιούσεφ.

Η σειρά ακολουθεί τον Ramy Hassan (Γιούσεφ), έναν Αιγύπτιο-Αμερικανό μουσουλμάνο, στο πνευματικό του ταξίδι ενώ ζει στο Νιου Τζέρσεϊ.

Συγκεκριμένα, «διερευνά πώς είναι να εγκλωβίζεσαι ανάμεσα σε μια θρησκευτική κοινότητα που πιστεύει ότι η ζωή είναι μια ηθική δοκιμασία και τη γενιά των millennial που αμφιβάλλει για την ύπαρξη της μεταθανάτιας ζωής».

Bella Hadid has joined the cast of Hulu’s #Ramy in a recurring guest star role for Season 3. It will be Hadid’s first credited scripted role. https://t.co/WBdGEA5NH9 pic.twitter.com/nYy591NfPt

— Variety (@Variety) March 31, 2022