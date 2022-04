Το ποσό των 144 εκατ. δολαρίων συγκεντρώθηκε στην ασυνήθιστη εκστρατεία του βιντεοπαιχνιδιού Fortnite για προγράμματα ανθρωπιστικής αρωγής στην εμπόλεμη Ουκρανία.

Η Epic Games, δημιουργός του δημοφιλούς παιχνιδιού, είχε υποσχεθεί να δωρίσει τα έσοδα από αγορές που πραγματοποιήθηκαν εντός του Fortnite το διάστημα 21 Μαρτίου έως 3 Απριλίου. Πρόκειται για χρήματα που πλήρωσαν οι παίκτες για να ξεκλειδώσουν νέα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού ή να αποκτήσουν νέα όπλα, μεταξύ άλλων.

Η Microsoft, η οποία χρεώνει προμήθεια στην Epic για πωλήσεις μέσω της κονσόλας Xbox, επίσης παραχώρησε τα έσοδα της συγκεκριμένης περιόδου.

Our deepest thanks to everyone who joined us in supporting humanitarian relief efforts for people affected by the war in Ukraine.

Together with the Fortnite community and @Xbox, we raised $144 million USD for @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees and @WCKitchen. pic.twitter.com/lPAa8lmfJn

— Fortnite (@FortniteGame) April 4, 2022