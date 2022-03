Χαμός γίνεται στο Τwitter από χτες στο πρώτο άκουσμα των εξελίξεων στην υπόθεση των θανάτων των τριών κοριτσιών στην Πάτρα.

Μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες, τα hashtag #Πατρα και #Ρουλαπισπιριγκου έγιναν πρώτα trends στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο τους τελευταίους δύο μήνες.

Πολλοί είναι εκείνοι που εκφράζουν τον θυμό και την αγανάκτησή τους κατά της οικογένειας Πισπιρίγκου και ιδιαίτερα εναντίον της μητέρας των τριών κοριτσιών.

Μερικά σχόλια είναι ιδιαίτερα υβριστικά και σκληρά , ενώ υπάρχουν και εκείνοι οι χρήστες του διαδικτύου που υποστηρίζουν πως όλοι γνωρίζαμε.

they deserve only respect! they did an AMAZING job!! can’t wait for friday. #Πατρα pic.twitter.com/LiWPP7qAKw — Chun-C(Ιi)t 🥢 (@seasonmaraj) March 30, 2022

Every child deserves a parent,

but not every parent deserves a child. #Πατρα — Ilias Bogdanos (@BogdanosIlias) March 30, 2022

Ούτε θανατικές καταδίκες, ούτε κρεμάλες, ούτε βασανιστήρια, ούτε συγκεντρώσεις έξω από τα σπίτια των αυτουργών, ούτε άλλη τυμβωρυχία. Να αποδοθεί η ευθύνη, όπως θεσμικά προβλέπεται, σε όλους όσοι συνέπραξαν, γνώριζαν ή ανέχτηκαν το έγκλημα. #Πατρα — Maria Louka (@maria_louka) March 30, 2022

Ολοι καλοι, ολοι ωραιοι αλλα εσυ Βασιλη Λαμπροπουλε την πετσοκοβες καθε μερα επι 2 μηνες.. Για μενα αν η υποθεση ειχε εναν αφανη ηρωα, αυτος εισαι σιγουρα εσυ.. @VasLabropoulos #πατρα pic.twitter.com/5sePL0yUaL — dark_side (@darkdarth78) March 30, 2022