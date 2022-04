Η Σερ ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει στέγη σε πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τις εστίες τους την Ουκρανία, λόγω της ρωσικής εισβολής.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός γνωστοποίησε την απόφασή της με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter.

«Θα ήθελα να υποστηρίξω ουκρανικές οικογένειες στο σπίτι μου. Θα είναι ασφαλείς και θα έχουν φροντίδα» δήλωσε.

I Would Like to Sponsor

Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD

HOPE SOMEONE LIKE ME

TO TAKE CARE OF US.

— Cher (@cher) March 18, 2022