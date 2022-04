Ο θρυλικός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ επιχείρησε να κάνει θετικά σχόλια για την κορεατική δραματική σειρά του Netflix, «Squid Game», ωστόσο επικρίθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Deadline, ο Σπίλμπεργκ τόνισε ότι η σειρά ανέτρεψε τα δεδομένα. «Πριν από πολύ καιρό, οι εγχώριοι αστέρες ήταν αυτοί που έφερναν το κοινό στις ταινίες. Σήμερα, είναι ενδιαφέρον, άγνωστοι άνθρωποι μπορούν να πρωταγωνιστούν σε ολόκληρες μίνι σειρές, μπορούν να παίζουν σε ταινίες» είπε ο Σπίλμπεργκ.

some of korea’s most storied and acclaimed actors are, evidently, unknown people https://t.co/eAu9I6ILzm

— ibrahim (@ennolesh) March 22, 2022