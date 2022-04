Μπορεί η Κρίστεν Στιούαρτ να μην κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο, για την ερμηνεία της πριγκίπισσας Νταϊάνας στην ταινία «Spencer», τράβηξε όμως πάνω της όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.

Η ηθοποιός,που επέλεξε για την εμφάνισή της στα Όσκαρ ένα σακάκι, καυτό σορτς και πουκάμισο, συνοδευόταν από τη σύντροφό της, Ντίλαν Μάιερ, η οποία είχε επιλέξει ένα παρόμοιο λουκ.

Ο φακός τις συνέλαβε να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί και να δείχνουν πιο ευτυχισμένες από ποτέ.

Κρίστεν Στιούαρτ και Ντίλαν Μάιερ είναι ζευγάρι από το 2019. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα μίας ταινίας, όπου η δεύτερη ήταν σεναριογράφος.

Η ηθοποιός μάλιστα, τους προηγούμενους μήνες και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους.

«Θα παντρευτούμε, σίγουρα θα το κάνουμε. Ήθελα να μου κάνει πρόταση, οπότε της το έθεσα πολύ ξεκάθαρα κι εκείνη το έπιασε. Παντρευόμαστε. Θέλω να κάνω ένα μεγάλο πάρτι ή κάτι τέτοιο… δεν είμαι καθόλου των εθιμοτυπικών», είπε σε συνέντευξή τους.

Kristen Stewart and at fiancée Dylan Meyers share a kiss on the red carpet at the #Oscars. https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/5FObv4pm1D

— Variety (@Variety) March 27, 2022