Το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων φιλοξενεί ρεπορτάζ με τον Σερχέιι Σερσούν, έναν επαγγελματία κλόουν, που τις τελευταίες εβδομάδες έβγαλε την κόκκινη μύτη και πήρε ένα αυτόματο όπλο.

Ο 50χρονος είναι εθελοντής για την εδαφική άμυνα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

«Η χώρα μου και η οικογένειά μου με χρειάζονται ζωντανό» αναφέρει στην κάμερα του AFP.

VIDEO: Clown puts comedy on hold to protect #Kyiv

Serhii Shershun is a professional clown and performer, but in the last few weeks he has swapped his red nose for a rifle. The 50-year-old is a volunteer for the territorial defence in Ukraine’s capital and now mans a checkpoint pic.twitter.com/o7xYRo2UPm

