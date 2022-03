«Κυβέρνηση της Ρωσίας, αναλάβετε την ευθύνη σας. Ανατρέψτε τον γέρο, απαλλάξτε τη χώρα σας από το βάρος. Η αγαπημένη σας Μητέρα Ρωσία αξίζει τη δόξα της»…

«ΔΕΝ θα σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε αυτές τις επιθέσεις σε μια κυρίαρχη χώρα, βάσει μιας εκστρατείας ψεμάτων. Τα παιχνίδια εξαπάτησής σας θα αντιμετωπιστούν τώρα από την οργή των επίλεκτων ομάδων στον κυβερνοχώρο από ολόκληρο τον κόσμο».

Τα όσα αναφέρονται στο βίντεο -ένα από τα πολλά που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία- αποδίδονται στους Anonymous και συνυπογράφουν διάφορες άλλες, εξίσου «θολές» ομάδες χάκερς.

Οι GhostSec, SHDWSec, Squad303 και οι αντικυβερνητικοί Λευκορώσοι Cyber Partisans έχουν γίνει πλέον από τις πιο γνωστές, μέσα από τις εκατοντάδες κυβερνοεπιθέσεις που εξαπολύονται καθημερινά πια κατά της Ρωσίας και ανακοινώνονται στο διαδίκτυο, όπως με τα hashtags #OpRussia και #OpRedScare στο Twitter.

Ολοένα δε και κλιμακώνονται, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα στόχων.

Υποκλοπές στοιχείων κρατικών υπηρεσιών και τραπεζών. «Ρίξιμο» κυβερνητικών ιστοσελίδων. Χακάρισμα ΜΜΕ.

Σαμποτάζ σε ξένες εταιρείες που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στη ρωσική αγορά, μέχρι και στις επικοινωνίες του ρωσικού στρατού.

Αντίσταση… IT

Έχουν αναφερθεί για παράδειγμα παρεμβολές σε ραδιοσυχνότητες των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Έχουν επίσης δημοσιοποιηθεί υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μεταξύ Ρώσων στρατιωτών.

Προ ημερών χάκερς της διεθνούς συλλογικότητας ανακοίνωσαν ότι έκαναν δοκιμές σε 14.000 κάμερες γύρω από το Κίεβο -γιατί «αν μπορούμε εμείς, μπορούν και οι Ρώσοι», είπαν.

Βρήκαν τρωτά σημεία σε 300, για τα οποία «θα επιστήσουμε την προσοχή στην #Ukraine IT το συντομότερο δυνατό», ανέφεραν.

Προανήγγειλαν ανάλογες δοκιμές και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Στον αντίποδα, έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους δεκάδες κάμερες παρακολούθησης στη Ρωσία σε δημόσιους χώρους, σε υπηρεσίες, μέχρι και σε επιχειρήσεις.

Μαζικές υποκλοπές δεδομένων

Την Πέμπτη, οι Anonymous ανέφεραν ότι χάκαραν την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και προανήγγειλαν τη δημοσιοποίηση τουλάχιστον 35.000 αρχείων με «μυστικές συμφωνίες».

Δεν είναι παρά η τελευταία κυβερνοεπίθεση σε κρατικούς οργανισμούς της χώρας.

🔴MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

No passage to injustice

No passage to kill innocents

No passage to Putin and oligarchs Central Bank of Russian Federation has been hacked❗️ More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. Expect us#Ukraine pic.twitter.com/qy1TheVKNp — The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 23, 2022

Μόνο μέσα στην πρώτη εβδομάδα αφότου οι Anonymous ανακοίνωσαν ότι αρχίσουν κυβερνο-πόλεμο στη Ρωσία σε αντίποινα για την εισβολή στην Ουκρανία, έχουν αναφερθεί κυβερνοεπιθέσεις σε περισσότερες από 2.500 ιστοσελίδες που συνδέονται με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, τράπεζες, ΜΜΕ, αεροδρόμια, εταιρείες, μέχρι και νοσοκομεία.

Μεταξύ αυτών, υποστήριξαν, συγκαταλέγονται οι ιστότοποι του Αναλυτικού Κέντρου για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB, «διαδόχου» της KGB) και του Ρωσικού Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών.

Χάκερς της συλλογικότητας υποστηρίζουν ότι έχουν πλέον στη διάθεσή τους και επεξεργάζονται έναν τεράστιο όγκο δεδομένων «εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων gigabyte», που όχι μόνο θα συγκλονίσει, αλλά και «θα τσακίσει» τη Ρωσία.

JUST IN: #Anonymous launching unprecedented attacks on the websites of Russian gov’t. Increasing their capacity at peak times from 500 GB earlier, it is now up to 1 TB. That is, two to three times more powerful than the most serious incidents. #OpRussia #FreeUkraine pic.twitter.com/wLQEUWKWd0 — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 17, 2022

Πολεμώντας την προπαγάνδα

Επιχειρώντας να ενισχύσουν παράλληλα το αντιπολεμικό και αντικυβερνητικό μέτωπο μέσα στη χώρα, οργανώνουν διάφορες εκστρατείας αντι-προπαγάνδας.

Ένα από τα τελευταία «κόλπα» ήταν με την απόκτηση απομακρυσμένης πρόσβασης σε εκτυπωτές.

«Εκτυπώσαμε οδηγίες αντι-προπαγάνδας σε εκτυπωτές σε όλη τη #Ρωσία και τυπώσαμε 100.000+ αντίτυπα μέσα σε δύο ώρες», ανέφερε ένα tweet.

Επρόκειτο για εκτυπωμένα μηνύματα από αρχεία PD, που περιελάμβαναν επίσης οδηγίες εγκατάστασης του προγράμματος περιήγησης Tor για ανώνυμη χρήση του διαδικτύου και αποφυγή της κρατικής λογοκρισίας.

#Anonymous Takes Anti-Putin Battle To Russian People With Printer Attack To Disrupt Kremlin’s Propaganda#OpRussiahttps://t.co/IY2QC5Hoag — Anonymous (@YourAnonNews) March 21, 2022

Χάκαραν μέχρι και υπηρεσίες streaming και ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα, διακόπτοντας για πάνω από δέκα λεπτά την κανονική ροή των προγραμμάτων για να προβάλλουν εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που οι περισσότεροι Ρώσοι πολίτες δεν είχαν έως τότε δει.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022

Στο μεσοδιάστημα, είχε γίνει κυβερνοεπίθεση και στη Roskomnadzor, τη ρωσική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, η πολωνική ομάδα χάκερ Squad 303, που πήρε το όνομά της από μια διάσημη μοίρα μαχητικών στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιούργησε την ιστοσελίδα 1920.in: στην πραγματικότητα ένα εργαλείο, που γίνεται έτσι προσάβισμο σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, προκειμένου να στέλνουν τυχαία σε Ρώσους πολίτες sms και emails, με την προειδοποίηση ότι θα υποφέρουν εξαιτίας της πολιτικής του Ρώσου προέδρου Πούτιν.

Πάνω από 30 εκατομμύρια τέτοια μηνύματα είχαν σταλεί μέσα στις πρώτες ημέρες.

Πλέον, ανακοίνωσαν ότι αναβάθμισαν τις υπηρεσίες με δυνατότητα κλήσεων σε κινητά, καθώς και την αποστολή μηνυμάτων στο WhatsApp.

Στο «στόχαστρο» και ξένες εταιρείες

Ο επόμενος στόχος της #OpRussia, προειδοποίησαν οι ανώνυμοι χάκερς, θα είναι ξένες εταιρείες που αρνούνται να αποσυρθούν από τη Ρωσία.

Ορισμένοι έχουν απειλήσει ότι θα χακάρουν στοιχεία τους. Με μια το έχουν ήδη κάνει.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοχοποιούν πολυεθνικούς ομίλους.

We once again call on companies that continue to operate in Russia: Immediately stop your activity in Russia if you feel sorry for the innocent people who are being massacred violently in Ukraine. Your time is running out. We do not forgive. We do not forget. #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/acAoTe5QYZ — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022

Σε ορισμένες επιχειρήσεις κάνουν ήδη δύσκολη τη ζωή, επηρεάζοντας λειτουργικά συστήματά τους.

«Αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν τη ρωσική αγορά, βάζουν το κέρδος τους πάνω από την αλληλεγγύη με τα θύματα της γενοκτονίας», αναφέρεται σε ένα βίντεο, που δείχνει να εκτυπώνονται από ένα εταιρικό μηχάνημα άκυρα αυτοκόλλητα barcode, με αντιπολεμικά μηνύματα και το σύνθημα των Anonymous.

«Σκοτεινοί στρατοί»

Από το 2003, οπότε πρωτοεμφανίστηκαν οι Anonymous, έχουν πολλά αλλάξει. Φυσικά, όχι μόνο τεχνολογικά.

Τυπικά, η διεθνής αυτή συλλογικότητα των χάκερς δεν έχει ηγεσία, ούτε συγκεκριμένη σύνθεση ή δομή.

Τα μέλη του είναι αγνώστου ταυτότητας και συνοχής.

Δεδηλωμένος στόχος της ομάδας είναι η διαδικτυακή ακτιβιστική δράση σε συνδυασμό με τη διαδικτυακή «πειρατεία» (χακτιβισμός).

Όμως, θεωρητικά, καθένας μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι μέλος της «λεγεώνας» -όπως την ονομάζουν- και να χακάρει για οποιονδήποτε σκοπό.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι με τον πόλεμο στην Ουκρανία καταγράφεται ήδη πρωτοφανής κινητοποίηση των ανά τον κόσμο χάκερς.

Και δη σε όλα τα «στρατόπεδα», με τη Ρωσία να θεωρείται ότι διαθέτει εξ αρχής έναν πολύ γερό «στρατό».

Στον αντίποδα, ώθηση για τη συσπείρωση στο αντι-ρωσικό μέτωπο εκτιμάται ότι έδωσε και η ανακοίνωση του Μιχάιλο Φέντοροφ, αντιπροέδρου της ουκρανικής κυβέρνησης και υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη «δημιουργία ενός στρατού IT».

«Χρειαζόμαστε ψηφιακά ταλέντα», ανέφερε, δύο ημέρες αφότου είχε αρχίσει η ρωσική εισβολή.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Κατά τον Βίκτορ Ζχόρα, αναπληρωτή πρόεδρο της Κρατικής Υπηρεσίας Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας, ο «εθελοντικός στρατός IT» της χώρας του επικεντρώνεται στην προστασία των εγχώριων δικτύων και σε κυβερνοεπιθέσεις μόνο «σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς στόχους».

«Δεν καλωσορίζουμε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο», σχολίασε προ ημερών. «Θεωρούμε ότι κάθε μέρος πρέπει να είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του. Όμως η παγκόσμια τάξη πραγμάτων άλλαξε στις 24 Φεβρουαρίου», είπε.

«Έχουμε στρατιωτικό νόμο εδώ στην Ουκρανία και δεν νομίζω ότι η επίκληση στις ηθικές αρχές λειτουργεί, όταν ο εχθρός μας δεν έχει αρχές».

Κυβερνοπόλεμος υψηλού ρίσκου

Σύμφωνα με την Guardian, περισσότεροι από 300.000 εθελοντές έχουν εγγραφεί στην ομάδα IT Army of Ukraine στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, που αναγραφόταν στο tweet του Μιχάιλο Φέντοροφ και μέσω του οποίου γίνεται ο συντονισμό τους.

Όμως «δυτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατά της ένταξης στον “στρατό πληροφορικής” ερασιτεχνών χάκερς», επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, «υπό τον φόβο ότι θα παρανομήσουν ή μπορεί να εξαπολύσουν επιθέσεις που θα βγουν εκτός ελέγχου».

Ο προβληματισμός είναι ακόμη μεγαλύτερος για αποκεντρωμένες συλλογικότητες, όπως οι Anonymous.

«Το πρόβλημα με αυτές τις ομάδες είναι ότι δεν μιλούν εκ μερους κανενός και δεν έχουν το δικαίωμα να “κηρύξουν πολέμους”, όπως έκαναν» τώρα με τη Ρωσία, επισημαίνει στο France 24 ο Δρ. Ντένις Κέντζι-Κίπκερ, ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης.

«Τι θα συμβεί αν μια από τις επιθέσεις των Anonymous καταστρέψει κρίσιμες υποδομές στη Ρωσία, όπως ένα νοσοκομείο;», διερωτάται.

«Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κλιμάκωσης εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επίθεση των Anonymous ως πρόσχημα και να ισχυριστεί ότι είναι απόδειξη της εμπλοκής της Δύσης στη σύγκρουση», επισημαίνει στο γαλλικό δίκτυο ο Βασίλειος Καραγιαννόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Κυβερνοεγκλήματος και Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν ήδη προειδοποιεί για ορατό κίνδυνο ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων στις ΗΠΑ.

«Η αχίλλειος πτέρνα των Anonymous είναι ότι ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι μέλος, συμπεριλαμβανομένων κρατικών παραγόντων που δρουν ενάντια σε αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε», παραδέχεται στο BBC ο χάκερ της ομάδας, Anon2World.

«Με την τρέχουσα ενίσχυση της δημοτικότητάς μας, είναι (σχεδόν) δεδομένο ότι θα υπάρξουν προφανείς συνέπειες από κάποια κυβερνητική οντότητα. Ως προς το εάν θα επιδεινωθεί το χάος», λέει, «το έχουμε συνηθίσει. Ειδικά στο διαδίκτυο»…