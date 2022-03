Στον Κάνιε Γουεστ απαγορεύτηκε επίσημα να εμφανιστεί στην 64η τελετή απονομής των βραβείων Grammy της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Variety, εκπρόσωπος της Ακαδημίας επιβεβαίωσε ότι οι διοργανωτές της τελετής απονομής των Grammy Awards 2022 κάλεσε την ομάδα του Γουεστ για να την ειδοποιήσει ότι «δυστυχώς» έχει αφαιρεθεί από τη λίστα των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν ζωντανά.

Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι η απόφαση οφείλεται στη «ανησυχητική συμπεριφορά του στο διαδίκτυο».

Ο ράπερ, ο οποίος είναι υποψήφιος για πέντε βραβεία Grammy 2022, αρχικά δεν ανακοινώθηκε ως ένας από τους καλλιτέχνες που περιλαμβάνονταν στη λίστα των ερμηνευτών.

Το Blast ανέφερε επίσης, ότι η ομάδα του δεν εξεπλάγη από την απόφαση των διοργανωτών της τελετής απονομής των Grammy να τον αποκλείσουν τελικά.

