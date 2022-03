Μήνυμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία απευθυνόμενος στον Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και τους Ρώσους στρατιώτες έστειλε ο χολιγουντιανός ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Με βίντεο που ανήρτησε στα social media, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν «να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο» και είπε στους Ρώσους στρατιώτες ότι οι ζωές τους «θυσιάζονται για έναν παράλογο πόλεμο που καταδικάζεται από ολόκληρο τον κόσμο».

Σε ένα βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Twitter, περιέγραψε την ιστορία του με τη Ρωσία και είπε ότι η «δύναμη και η καρδιά του ρωσικού λαού» τον ενέπνεε πάντα.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

