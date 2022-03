Μετά την οριστική άρση της κηδεμονίας της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς γιορτάζει την ελευθερία της και απολαμβάνει να μοιράζεται την καθημερινότητά της στο Instagram.

Μάλιστα, δε διστάζει να ποστάρει υλικό με προσωπικές της στιγμές και με τον σύντροφό της, Σαμ Ασγκάρι.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός της εξαφανίστηκε απροειδοποίητα.

Το προφίλ της, το οποίο μετρά εκατομμύρια followers και πολλά βίντεο και φωτογραφίες της ποπ σταρ, δεν υπάρχει πια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο λογαριασμός διεγράφη από δική της επιθυμία ή αν τον «έριξε» η ίδια η πλατφόρμα. Πάντως, πολλοί μιλούν για εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Οι φανατικοί θαυμαστές της δηλώνουν μπερδεμένοι και απογοητευμένοι και ελπίζουν ότι σύντομα θα επανέλθει στα social media.

«Η @britneyspears δεν φεύγει από το Instagram», «Η Britney Spears διέγραψε το instagram της, η ζωή μου τελείωσε», είναι κάποια από τα σχόλια που κάνουν στο Twitter.

Britney Spears’ Instagram account has been deleted without a trace, leaving fans confused. https://t.co/9GL9NY7weL

— TMZ (@TMZ) March 16, 2022