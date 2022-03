Ένα μάλλον κακοφτιαγμένο βίντεο που υποτίθεται δείχνει τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποχωρεί στις απαιτήσεις της Ρωσίας κυκλοφόρησε ευρέως στο Διαδίκτυο, έγινε όμως αντικείμενο χλευασμού.

Ειδικοί προειδοποιούν πάντως ότι η τεχνολογία deepfake μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιο πειστική προπαγάνδα εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το άγνωστης προέλευσης βίντεο εμφανίζει έναν χλωμό Ζελένσκι να μιλά από το προεδρικό μέγαρο και να καλεί τους Ουκρανούς να παραδώσουν τα όπλα.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022