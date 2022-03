Ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις αποφάσισε να κάνει η Σάντρα Μπούλοκ.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Entertainment Tonight».

Τόνισε, ότι χρειάζεται μία «παύση» από την υποκριτική για να φροντίσει τα δύο της παιδιά, Λούις Μπάρντο και Λέιλα.

«Το μέρος που με κάνει πλέον, ευτυχισμένη είναι το σπίτι μου. Μου αρέσει να φροντίζω τα παιδιά μου», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Θέλω να βρίσκομαι με την οικογένειά μου και ειδικά, τα μωρά μου, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πώς να ασχοληθώ με τη δουλειά;».

Επίσης, τόνισε ότι θέλει να καλύπτει κάθε ανάγκη τους.

Πάντως, δεν ξεκαθάρισε πόσο καιρό σκοπεύει να λείψει από τον χώρο του θεάματος.

Η Σάντρα Μπούλοκ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Lost City», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο την Παρασκευή (18/3).

Sandra Bullock is stepping back from Hollywood for an important reasonhttps://t.co/e35HqulAKC

— JustJared.com (@JustJared) March 14, 2022