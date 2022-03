Ζωντανή νυχτερίδα προκάλεσε χάος σε προβολή της ταινίας «The Batman» στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν την απελευθέρωσε θεατής ως φάρσα, επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος του κινηματογράφου.

Η προβολή της νέας ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως ο ομώνυμος ήρωας της DC Comics, στο Moviehouse & Eatery by Cinepolis, στο Ώστιν μετατράπηκε σε ζωντανή παράσταση, όταν ένας από τους θεατές έφερε τη νυχτερίδα μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα.

Η Ανελάιζ Χόλιοκ, διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας του Cinépolis, επιβεβαίωσε σε δήλωσή της ότι η παρουσία της νυχτερίδας ήταν αποτέλεσμα φάρσας.

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi

— J (@Jeremiah24_) March 5, 2022