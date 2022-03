Ο Τζιν Κανγκ είναι ρεπόρτερ του καναλιού «KTLA» στο Λος Άντζελες και είχε πάει στη συμβολή των οδών Χούβερ και 84ης για να καλύψει ένα τροχαίο με εγκατάλειψη που είχε γίνει την προηγούμενη νύχτα.

Δεν είναι λίγοι στο Λος Άντζελες που έχουν βαπτίσει τον συγκεκριμένο δρόμο ως τον πιο «επικίνδυνο δρόμο» της πόλης. Καθημερινά γίνονται τροχαία και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι οδηγοί εγκαταλείπουν τα θύματα τους.

Το τροχαίο με εγκατάλειψη που είχε πάει να καλύψει ο Τζιν αφορούσε έναν πατέρα και το δίχρονο μωρό του. Ένας οδηγός με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω τους στο συγκεκριμένο σημείο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

South Traffic Detectives seeking help from our community on a fatal hit and run collision; that occurred on Hoover and 84th Street. If anyone can provide additional information please contact South Traffic Detectives 323-421-2500. pic.twitter.com/fzGfJzNMQm

Μάλιστα η αστυνομία του Λος Άντζελες εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσει ενώ προσφέρει και αμοιβή 50.000 δολαρίων σε όποιον δώσει κάποια πληροφορία για τον οδηγό. Από το τροχαίο ο πατέρας πέθανε ενώ το παιδάκι επέζησε τραυματισμένο.

Crazy crash! I was covering a fatal hit & run story yesterday. I was pointing out one of the most dangerous streets in #LosAngeles (Hoover & 84th Street) – then this happened! We called 911, helped the victims and @LAPDHQ has this video and the license plate. Stay safe! @KTLA pic.twitter.com/syzh09UnSK

— Gene Kang (@GeneKangTV) March 11, 2022