Στην ταβέρνα του Μοίρα έμελλε να γραφτεί ιστορία. Μια ιστορία τρισένδοξη, ταξιδεμένη απ’ άκρη σ’ άκρη της γης. Εκείνη η μάζωξη λοιπόν πριν από 97 χρόνια θα οδηγούσε στην γέννηση ενός θρύλου.

Του γίγαντα του ελληνικού αθλητισμού, του Ολυμπιακού. Έγιναν πολλά κείνο το δείλι στον Περαία σε ερυθρόλευκο φόντο.

Και θα γίνονταν πολλά περισσότερα στο διάβα των χρόνων, με σημείο αναφοράς πάντα την ομάδα του λιμανιού.

Το καμάρι του Πειραιά, την δύναμη της εργατιάς και της περηφάνιας. Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς.

Ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός της χώρας, γιορτάζει σήμερα 97 χρόνια ζωής και συνεχίζει να γράφει ιστορία με «χρυσά» γράμματα.

Ο Ολυμπιακός, με ηγέτη τον Βαγγέλη Μαρινάκη, προχωρά με το βλέμμα στο μέλλον και πανηγυρίζει κατακτήσεις τίτλων και μεγάλες επιτυχίες.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, ετοιμάζεται για μιαν ακόμα φιέστα, για την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος, του 47ου στην ιστορία του συλλόγου.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι αναμφίβολα ο εγγυητής της πορείας του λαοφιλέστερου συλλόγου της χώρας, με την ομάδα του Πειραιά να έχει όραμα και να μην σταματά να ονειρεύεται.

Στην ομάδα μπάσκετ του συλλόγου, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος συνεχίζουν και αυτοί την μεγάλη προσφορά στον Ολυμπιακό.

Δικαιωμένοι για τις αποφάσεις τους και με όνειρα για ακόμα καλύτερη συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρωλίγκα και «βλέπει» το Final 4. Κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και φυσικά στοχεύει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Και βεβαίως κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, με τα τμήματα του συλλόγου να έχουν χαρίσει μεγάλες επιτυχίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η τροπαιοθήκη του Ολυμπιακού έχει πολλά ευρωπαϊκά τρόπαια και η συνέχεια αναμένεται ακόμα καλύτερη για τους πειραιώτες.

Η διοίκηση του Ερασιτέχνη, υπό την προεδρία του Μιχάλη Κουντούρη κάνει τις κινήσεις που χρειάζονται για να πρωταγωνιστεί η ομάδα του Πειραιά.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης προσφέρει πολλά χρήματα και για τα τμήματα του Ερασιτέχνη, με στόχο φυσικά να πρωταγωνιστεί παντού η ομάδα του λιμανιού.

Η ερυθρόλευκη φανέλα και ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος θα γίνουν σύμβολα δύναμης για τον κόσμο. Για τον κόσμο που θα αγαπήσει με πάθος αυτό τον σύλλογο. Σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε άκρια της οικουμένης.

Ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας θα ιδρυθεί όπως προαναφέραμε στις 10 Μαρτίου του 1925 και πρέπει να σημειωθεί πως η οικογένεια των Ανδριανόπουλων, μια επιφανής επιχειρηματική οικογένεια του λιμανιού, έχει συνδεθεί με την γέννηση της ιδέας που λέγεται Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς.

Τα πέντε αδέρφια, οι Ανδριανοπουλαίοι, που γράψαν θριάμβους σαν παραμύθια.

Μεταξύ των ιδρυτών ξεχώριζαν, ο επιχειρηματίας Μιχαήλ Μανούσκος, ο ανώτατος αξιωματικός του Π.Ν. Νότης Καμπέρος, ο διευθυντής του Ταχυδρομείου Σταύρος Μαραγκουδάκης, ο έμπορος Νίκος Ανδρόνικος, ο αξιωματικός του Στρατού Δημήτριος Σκλιάς, ο δικηγόρος Νικόλαος Ζαχαρίας, ο συμβολαιογράφος Αθανάσιος Μέρμηγκας, ο οικονομολόγος Ιωάννης Κεκκές.

Ο Νότης Καμπέρος θα δώσει το όνομα στον σύλλογο και η θρυλική ιστορία ξεκινά από τις φτωχογειτονιές του Πειραιά. Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς.

Ο Ολυμπιακός δεν είναι όμως μόνο ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός της χώρας. Είναι μπροστάρης και στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό έργο που επιτελεί ο σύλλογος.

Μεγαλύτερη δύναμη του Ολυμπιακού, ο κόσμος του. Αυτή η λαοθάλασσα που είναι πάντα εκεί για να στηρίξει την ομάδα του.

Είναι πράγματι μοναδική η σχέση των οπαδών του Ολυμπιακού με την ομάδα τους. Ο κόσμος του Ολυμπιακού υπήρξε βράχος για τον σύλλογο όταν τα πράγματα έγιναν πολύ ζόρικα για την ομάδα του λιμανιού. Σ’ εποχές που δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι ο σύλλογος βρέθηκε στο «χείλος του γκρεμού».

Μια τρισένδοξη ιστορία, γραμμένη ακόμα και με το αίμα των οπαδών του Θρύλου.

Το αίμα των 21 θυμάτων της τραγωδίας της θύρας 7, στις 8 Φλεβάρη του 1981. «Αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» φωνάζει δυνατά ο κόσμος του Ολυμπιακού και δεν ξεχνά ποτέ.

Το in.gr επικοινώνησε με αρχηγούς των ομάδων του Ολυμπιακού που έχουν οδηγήσει τον σύλλογο σε μεγάλες επιτυχίες και κατακτήσεις τίτλων. Στέλνουν τα μηνύματα τους για τα 97α γενέθλια του μεγαλύτερου ελληνικού συλλόγου και εύχονται χρόνια πολλά στον θρύλο του ελληνικού αθλητισμού.

Αβραάμ Παπαδόπουλος (ποδόσφαιρο)

«Ο Ολυμπιακός γιορτάζει 97 χρόνια δόξας και τιμής. Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ! We Keep on dreaming!».

Γιώργος Πρίντεζης (μπάσκετ)

«Κάθε χρόνο τέτοια μέρα γιορτάζουμε τα γενέθλια του μεγαλύτερου συλλόγου της Ελλάδος! Φέτος κλείνει τα 97 χρόνια από την ίδρυσή του και η ευχή μου είναι να τα χιλιάσει!

Ο Ολυμπιακός δεν είναι απλά ένας σύλλογος… Είναι οικογένεια, είναι ιδέα και είναι τεράστια η τιμή για όλους εμάς που αγωνιζόμαστε με τον δαφνοστεφανωμένο στο στήθος.

Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα τα «ερυθρόλευκα» τμήματα και είμαι σίγουρος πως όλοι όσοι υπηρετούμε την ομάδα θα δώσουμε το 100% των δυνάμεών μας για να φέρουμε ακόμη περισσότερους τίτλους και να κάνουμε περήφανο τον λαό του Θρύλου. Χρόνια μας πολλά!».

Κώστας Στιβαχτής (βόλεϊ)

«Χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό μας που κλείνει 97 Χρόνια ζωής, ένας ζωντανός οργανισμός που πρεσβεύει σημαντικές αξίες όπως σεβασμό, υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια.

Ένας οργανισμός που ζει και αναπνέει από τις νίκες και τους τίτλους που κατακτά μαζί με το αναπόσπαστο κομμάτι του, τον κόσμο που είναι η δύναμη του.

Με σκληρή δουλειά και όλοι μαζί ενωμένοι 97 Χρόνια έχουμε κάνει κυρίαρχο τον ολυμπιακό μας και θα συνεχίσουμε έτσι ώστε να έχουμε στιγμές δόξας και επιτυχιών και στο μέλλον».

Κώστας Μουρίκης (πόλο)

«Ο Ολυμπιακός μας, ο αιώνια έφηβος γίνεται 97 χρόνων.

Ο Ολυμπιακός είναι ιδέα, είναι τρόπος και στάση ζωής. Είναι ο κόσμος του που βρίσκεται πάντα κοντά σε μικρές και μεγάλες στιγμές και πάντα είναι η ασπίδα του.

Είναι η ενσάρκωση των αξιών μας, περηφάνια, αλληλεγγύη, μαχητικότητα, πίστη, θυσίες.

Ο Ολυμπιακός μας είναι συνώνυμο με την κορυφή και πηγή έμπνευσης μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΘΡΥΛΕ ΜΑΣ .

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ !!»

Μαργαρίτα Πλευρίτου (πόλο)

«Εύχομαι χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό μας, έναν από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης.

Φέτος κλείνει τα 97 του χρόνια από την μέρα ίδρυσής του, 97 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Ελπίζω φέτος η χρόνια να κλείσει με κύπελλα σε όλα τα τμήματα μας».

Στέλλα Χριστοδούλου (βόλεϊ)

«Είναι 97 χρόνια γεμάτα επιτυχίες και ένδοξες στιγμές! Εύχομαι να συνεχίσει την πορεία των επιτυχιών και στα επόμενα 100 χρόνια, με σεβασμό στην κληρονομιά αλλά και με όραμα για το μέλλον! Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ!»

Εβίνα Σταμάτη (μπάσκετ)

«Χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό μας για τα 97α γενέθλια του!! Να συνεχίσει να ξεχωρίζει και να δεσπόζει σε Ελλάδα κ Ευρώπη σε όλα τα αθλήματα!! Εύχομαι σε όλους τους αθλητές υγεία και πολλές επιτυχίες!»

Πέτρος Κανδύλας (χάντμπολ)

«Θέλω να ευχηθώ με την σειρά μου χρόνια πολλά στον Θρύλο μας για τα 97α γενέθλια.

Εύχομαι ότι καλύτερο για τον μεγαλύτερο πολυαθλητικο σύλλογο στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να δίνουμε χαρά στον κόσμο μας μέσω τίτλων και διακρίσεων!»