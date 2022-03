Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης της εξελίξεις στην Ουκρανία. Η Ρωσία για έβδομη μέρα σφυροκοπά το Κιέβο, το Χάρκοβο, τη Μαριούπολη και άλλες πόλεις, με τους κατοίκους να βιώνουν τον εφιάλτη του πολέμου.

Καλλιτέχνες και ηθοποιοί από κάθε γωνιά της γης έχουν πάρει και συνεχίζουν να παίρνουν θέση κατά της εισβολής. Ζητούν να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να επιστρέψει η ειρήνη. Παράλληλα, στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης στους Ουκρανούς.

Disney, Universal, Paramount, Sony και Warner Bros. ανακοίνωσαν ότι δεν θα κυκλοφορήσουν ταινίες τους στη Ρωσία και τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση.

Πρώτη η Disney έβαλε φρένο στην κυκλοφορία της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Turning Red» της Pixar, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 10 Μαρτίου.

«Δεδομένης της απρόκλητης εισβολής στην Ουκρανία και της τραγικής ανθρωπιστικής κρίσης, διακόπτουμε την κυκλοφορία των κινηματογραφικών ταινιών στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επερχόμενης ταινίας Turning Red από την Pixar», δήλωσε εκπρόσωπος της Disney στο Entertainment Weekly.

«Θα λάβουμε μελλοντικές επιχειρηματικές αποφάσεις με βάση την εξελισσόμενη κατάσταση. Εν τω μεταξύ, δεδομένης της κλίμακας της αναδυόμενης προσφυγικής κρίσης, εργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες», πρόσθεσε ο ίδιος.

