Οι υπερήρωες της Marvel, Ράιαν Ρέινολντς, Μαρκ Ράφαλο και η Ζόι Σαλντάνα εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας επιστημονικής φαντασίας του Netflix «The Adam Project» αλλά οι προβολείς εστίασαν στους ήρωες της πραγματικής ζωής που βοηθούν τους Ουκρανούς πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τη χώρα τους μετά την εισβολή της Ρωσίας.

«Αυτό που βλέπουμε είναι αυτή η απίστευτη έκρηξη καλής θέλησης προς τον ουκρανικό λαό και τη δημοκρατία σε μια εποχή που η δημοκρατία δέχεται επίθεση σε όλο τον κόσμο από τον Πούτιν και τους φίλους του, συμπεριλαμβανομένου του Τάκερ Κάρλσον (τηλεπαρουσιαστής και συντηρητικός πολιτικός σχολιαστής)» είπε ο Μαρκ Ράφαλο στο Variety, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης.

Ο Ράιαν Ρέινολντς ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μπλέικ Λάιβλι θα διαθέσουν ένα εκατομμύριο δολάρια σε δωρεές για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

