Μοιάζει με το παιχνίδι ποντικιού και γάτας. Ή μήπως τελικά όχι;

Αντιεμβολιαστές, αρνητές του κοροναϊού και συνωμοσιολόγοι δραστηριοποιούνται ενεργά σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευρύνοντας το κοινό τους, ενόσω οι τεχνολογικοί κολοσσοί προσπαθούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την παραπληροφόρηση για την COVID-19.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι γνωστότεροι εξ αυτών συνεχίζουν ακάθεκτοι τη δράση τους μέσω διαδικτύου, φτιάχνοντας συχνά ανενόχλητοι περιουσίες μέσα από ηλεκτρονικές διαφημίσεις, συνδρομές, δωρεές, ακόμη και πωλήσεις προϊόντων.

Προς επίρρωση, έρευνα της εφημερίδας The Times εντόπισε περιπτώσεις γνωστών συνωμοσιολόγων στη Βρετανία, που επωφελούνται οικονομικά από τους αλγόριθμους, κερδίζοντας από μικρά ποσά έως και εκατοντάδες χιλιάδες λίγες ετησίως από τις προβολές βίντεο στο YouTube.

EXC: YouTube is profiting from conspiracy videos about Sir Keir Starmer, Covid-19 vaccines, 5G and misogyny. Videos feature adverts from Amnesty, Vodafone, Disney and HelloFresh. A Starmer video that went viral in the days before he was ambushed has raised concerns from @CCDHate pic.twitter.com/AUGwYipta5 — Ben Ellery (@benellery) February 14, 2022

Για την ακρίβεια, αναφέρει το δημοσίευμα, τα κέρδη είναι αμφίδρομα από τις «διαφημίσεις τραπεζών, εταιρειών τηλεφωνίας», ακόμη και «φιλανθρωπικών οργανώσεων», που «εμφανίζονται όταν προβάλλονται τα βίντεο». Και όχι κατ’ επιλογή των διαφημιζομένων.

Εκπρόσωπος της πλατφόρμας δήλωσε ότι, για λόγους παραβίασης της πολιτικής της, απαγορεύτηκαν τα βίντεο που επισημάνθηκαν στην έρευνα της εφημερίδας, ενώ αφαιρέθηκαν και από άλλα διαφημίσεις.

«Οι ομάδες μας εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να αφαιρείται γρήγορα παραβατικό περιεχόμενο», επεσήμανε «συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης για τον Covid-19».

Ορισμένοι διαφημιζόμενοι απέσυραν εν τω μεταξύ τις διαφημίσεις τους από τα επίμαχα κανάλια στην πλατφόρμα. Μία εταιρεία, γράφουν οι Times, ζήτησε να διατεθούν τα διαφημιστικά έσοδα προς ενίσχυση του βρετανικού συστήματος υγείας.

Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει στο Διαδίκτυο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατρέποντας συνωμοσιολόγους σε πλούσιες διασημότητες των πανδημικών καιρών (και) στη Βρετανία.

Unbelievable reaction to the mailing list. From March we go rogue, away from lefty lying cants & advert free! Should be able to go lower than £1 a week judging by the interest. Testing by the weekend🤞 Exciting times my friends. Dreams keep coming true https://t.co/ECEnq687wg pic.twitter.com/s1bDfHS3X4 — Alex Belfield (@celebrityradio) February 15, 2022

Άλεξ Μπέλφιντ

Πρώην παραγωγός του BBC Radio 2, κωμικός, νυν υπόδικος για παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) συνολικά οκτώ πρώην συναδέλφων του, ο 42χρονος Βρετανός έχει το δικό του κανάλι στο YouTube, με πάνω από 370.000 συνδρομητές.

Τα βίντεό του έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές, από τις οποίες εκτιμάται ότι κερδίζει πάνω από 500.000 λίρες ετησίως.

Σε πολλά από αυτά αμφισβητεί την πανδημία και τα επίσημα στοιχεία για κρούσματα και θανάτους.

Σε άλλα διακινεί θεωρίες συνωμοσίας για το 5G, φιλοξενώντας απόψεις όπως ότι ο κοροναϊός περιέχει «νανοσωματίδια που μπορούν να ενεργοποιηθούν» από την προηγμένη τεχνολογία ασύρματων δικτύων.

Συχνά πυκνά (μέχρι το διαδικτυακό κανάλι του να τεθεί τελικά την Τρίτη σε αναστολή) έδινε βήμα σε ακροδεξιούς συνωμοσιολόγους.

Βίντεό του προωθούνται τακτικά μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram από την Resistance GB: μία αυτοαποκαλούμενη πλατφόρμα ειδήσεων, που διακινεί θεωρίες συνωμοσίας για την πανδημία.

Ο ιδιοκτήτης της και πρώην σύμβουλος των Τόρις στο βόρειο Λονδίνο, Γουίλιαμ Κόλσχιλ, ήταν μεταξύ του φανατισμένου όχλου αντιεμβολιαστών, που την περασμένη εβδομάδα προπηλάκισαν τον ηγέτη των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, έξω από τη Βουλή των κοινοτήτων.

Τώρα, η Σκότλαντ Γιάρντ ερευνά και απειλές κατά της ζωής του αρχηγού της βρετανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έγιναν μέσω Telegram από χρήστες.

Piers Corbyn has now addressed protesters who targeted Keir Starmer earlier pic.twitter.com/rsa16XaZBK — David Wilcock (@DavidTWilcock) February 7, 2022

Πιρς Κόρμπιν

Αρνητής της κλιματικής αλλαγής, τώρα και της πανδημίας, o 74χρονος αδερφός του πρώην ηγέτη των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, είναι από τους διασημότερους αντιεμβολιαστές της Βρετανίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του δικτύου Sky News «είναι καταγεγραμμένος αποδέκτης δεκάδων χιλιάδων λιρών σε δωρεές, ενώ παράλληλα κατευθύνει τον κόσμο σε δωρεές μέσω της ιστοσελίδας του», μέσω της οποίας διαδίδει τις συνωμοσιολογικές θεωρίες του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου, υπολογίζεται ότι έχει συγκεντρώσει «περίπου 45.000 λίρες» σε δωρεές μέσω του ιστότοπου, καθώς και μέσω εκστρατειών χρηματοδότησης στο CrowdJustice, κυρίως για την κάλυψη προσωπικών δικαστικών του εξόδων και προστίμων.

Σε άλλες εκστρατείες στήριξης της ομάδας του υπολογίζεται ότι έχουν συγκεντρωθεί «τουλάχιστον 3.700 λίρες».

The UK Freedom Trucker Convoy is now outside 10 Downing Street. Less than 100 people listening to Piers Corbyn rant, without a Truck or even a pushbike in sight. pic.twitter.com/tCEh5du3vh — Covid Radicalisation (@CovidRadicals) February 7, 2022



Παράλληλα, «με επανειλημμένες εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», αναφέρει το Sky News, ο Πιρς Κόρμπιν ζητά δωρεές για το έτερο ιστοτόπο μετεωρολογικών προβλέψεων που έχει, «δημοσιεύοντας λανθασμένες πληροφορίες το ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή δεν είναι αληθινή».

Έρευνα της εφημερίδας The Independent εν τω μεταξύ διαπίστωσε ότι το Spotify, η Apple και το YouTube έχουν κυκλοφορήσει podcasts του 74χρονου, στα οποία αποκαλεί την πανδημία «απάτη» και τα εμβόλια «επικίνδυνα, που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο τον ανθρώπων, αρρωσταίνοντάς τους και καθιστώντας τους εξαρτημένους από τα μελλοντικά εμβόλια, για να βγάζουν δισεκατομμύρια ο Μπιλ Γκέιτς και η παρέα του».

Ορισμένα από τα podcasts αφαιρέθηκαν. Άλλα παραμένουν.

“Once we lose our medical freedom there is no saying if or when we will get it back and where this slippery slope could take us.” Louise Creffield, founder of @saveourrightsuk, one of the #NoVaccinePassports #londonprotest organisers. pic.twitter.com/KtgpwLTiY5 — Damien Gayle (@damiengayle) May 29, 2021

Λουίζ Κρέφιλντ

Μητέρα τεσσάρων παιδιών από το Μπράιτον της Αγγλίας, διευθύνει μια ομάδα 93.000 ατόμων στο Facebook και 28 χιλιάδων στο Instagram, που ονομάζεται «Save Our Rights UK».

Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά ότι το SORUK -που έχει οργανώσει πολλές κινητοποιήσεις κατά των περιοριστικών μέτρων και της χρήσης μάσκας, καθώς και του πιστοποιητικού εμβολιασμού- είναι μια ομάδα συνωμοσιολογική ομάδα.

Από την έρευνα του Sky News προέκυψε ωστόσο ότι αυτή «διακινεί περιεχόμενο αμφισβητώντας την πανδημία, εμφανίζεται στο πλευρό γνωστών συνωμοσιολόγων και ενθαρρύνει κόσμο να μην εμβολιαστεί».

Η SORUK έχει δράσει από κοινού με γνωστούς αντιεμβολιαστές και συνωμοσιολόγους, συμπεριλαμβανομένων του Πιρς Κόρμπιν και του διαβόητου Ντέιβιντ Άικ.

Στον τελευταίο, μάλιστα, η 35χρονη Κρέφιλντ έδωσε και διαδικτυακό βήμα μέσα από τα social media της ομάδας της, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει αποκλειστεί από το Twitter και το Facebook για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων για την COVID-19.

Μέσω της ιστοσελίδας της, εν τω μεταξύ, η SORUK χρηματοδοτείται από δωρεές.

Από πέρυσι τον Ιανουάριο, η Λουίζ Κρέφιλντ ίδρυσε και μια νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, που ονόμασε Autarki, επιβάλλοντας στους χρήστες της συνδρομή 20 λιρών το χρόνο ή 2 λιρών το μήνα.

Στο μεσοδιάστημα, της επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 20.000 λιρών για παραβίαση των περιορισμών λόγω πανδημίας, επειδή οργάνωσε τον προηγούμενο Μάιο και Ιούνιο συγκεντρώσεις κατά μέτρων, στο Λονδίνο.

Remeece claims he’s going to turn his focus from schools to putting ‘fear’ into GPs and parents… pic.twitter.com/i21QW33Rnu — Lister (@marclister3k) February 5, 2022

Remeece

Κατά κόσμον Έντουαρντ Φρίμαν, έγινε γνωστός ως ο ράπερ κατά του lockdown, πλέον και κατά των εμβολίων για την COVID-19.

Έγινε, δε, πρωτοσέλιδο μετά την περιοδεία του σε σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, τραγουδώντας έξω από τις πύλες τους το αντιεμβολιαστικό τραγούδι του Don’t Tek Di Vaccine (Μην κάνεις το εμβόλιο).

Το βίντεο κλιπ στο κανάλι του στο YouTube έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές «μαζί με διαφημίσεις εταιρειών», σύμφωνα με τους Times.

Σε έρευνά του, ο Observer διαπίστωσε ότι το τραγούδι -όπως και άλλα, αντίστοιχου περιεχομένου έτερων καλλιτεχνών- «προωθούνται ενεργά» στους χρήστες του Spotify σε «λίστες αναπαραγωγής που δημιουργούνται από αλγόριθμο προτάσεων περιεχομένου».

Τελικά, η πλατφόρμα τα αφαίρεσε το Σαββατοκύριακο, καθώς -όπως ανέφερε εκπρόσωπός της στην εφημερίδα- παραβιάζουν τους κανόνες που απαγορεύουν «επικίνδυνο, ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο σχετικά με την COVID-19» και «μπορεί να αποτελέσει άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία».