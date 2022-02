Μπορεί οι ΗΠΑ, όπως και όλος να κόσμος, να έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς την Ουκρανία και την πιθανή εισβολής της Ρωσίας στη χώρα, ωστόσο οι Ρεπουμπλικάνοι θεώρησαν πιο σημαντικό να ασχοληθούν με πιο… σοβαρά θέματα.

Ο συντηρητικός τύπος των ΗΠΑ έχει γίνει πυρ και μανία με τον Τζο Μπάιντεν και την απόφαση του να αναθέσει ένα σημαντικό πόστο στον Σαμ Μπρίντον, απόφοιτο του ΜΙΤ και ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή.

I have some pretty BIG news to share with you all today. I have accepted the offer to serve as the Deputy Assistant Secretary of Spent Fuel and Waste Disposition in the Office of Nuclear Energy for the Department of Energy. pic.twitter.com/FAeGhzEMPx

— Sam Brinton (@sbrinton) January 10, 2022