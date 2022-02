Παμπ που φέρεται να είναι η παλαιότερη στο Ηνωμένο Βασίλειο κλείνει λόγω οικονομικών δυσκολιών μετά από 1.229 χρόνια λειτουργίας.

Οι διαχειριστές της παμπ «Ye Olde Fighting Cocks» στο Σεντ Όλμπανς της Αγγλίας ανακοίνωσαν με ανάρτηση στο Facebook ότι το ιστορικό κατάστημα εστίασης κλείνει οριστικά εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που επιδεινώθηκαν λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Στον ιστότοπο της παμπ αναφέρεται ότι στην επιχείρηση άρχισαν να σερβίρονται ποτά το έτος 793.

«Μαζί με την ομάδα μου, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα για να συνεχίσει να λειτουργεί» έγραψε ο Κρίστο Τοφάλι, ο οποίος διευθύνει την παμπ.

«Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πρωτόγνωρα για τον κλάδο της εστίασης και συνέτριψαν όλους εμάς που κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διασφαλίσουμε η πολυβραβευμένη παμπ να συνεχίσει να λειτουργεί στο μέλλον» πρόσθεσε.

Ο Τοφάλι εξήγησε ότι τα οικονομικά προβλήματα της παμπ προϋπήρχαν της πανδημίας, αλλά τα ζητήματα επιδεινώνονται συνεχώς.

Η «Ye Olde Fighting Cocks» με περισσότερα από 1.200 χρόνια λειτουργίας φέρεται να πήρε το σημερινό της όνομα από τις κοκορομαχίες που φιλοξενούσε στα τέλη του 19ου αιώνα.

Η Mitchells & Butlers, ζυθοποιία στην οποία ανήκει το κτίριο ανακοίνωσε ότι εξετάζονται τρόποι για ανοίξει ξανά η παμπ υπό νέα διαχείριση.

It’s survived the Norman Conquest, the English Civil War, the bubonic plague, two World Wars and one World Cup victory, but the Ye Olde Fighting Cocks Pub, which has been in business since 793 A.D., is now facing closure due to pandemic hardships https://t.co/HHBEE4HI3f pic.twitter.com/UfAG3ck7ZM

— CNN (@CNN) February 8, 2022