Ο Μπραντ Πιτ κατηγορείται ότι παραπλάνησε τα θύματα του τυφώνα Κατρίνα και ότι τους «πούλησε ψεύτικα όνειρα». Το Make It Right Foundation του Μπραντ Πιτ έχτισε 109 εντυπωσιακά και οικονομικά σπίτια στη Νέα Ορλεάνη για μια κοινότητα όπου πολλοί άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Κατρίνα το 2005.

Τώρα, σύμφωνα με το okmag.gr , αυτή η οικιστική ανάπτυξη είναι σε κακή κατάσταση. Η συντριπτική πλειονότητα των πρόσφατα κατασκευασμένων σπιτιών είναι γεμάτη με προβλήματα που σχετίζονται με τις κατασκευές που έχουν οδηγήσει σε μούχλα, τερμίτες, σάπιο ξύλο, πλημμύρες και άλλα δεινά.

#BradPitt has been attempting to distance from his own charity since 2018 & even filed to have his name taken off of the lawsuit by claiming he wasn’t responsible for his Foundation “attorneys have made it clear that he has no legal liability for the decisions made by others” https://t.co/eswYO2gTaT pic.twitter.com/8NTyG6QAPF

— .Judy. (@judyju18) February 12, 2022