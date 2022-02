Περιτριγυρισμένα από έναν ξύλινο φράχτη και φυτά, απόμερα σε μία συνοικία του Μάντισον, πρωτεύουσας της πολιτείας του Ουινσκόνσιν, στέκουν εννέα μικρά πολύχρωμα σπιτάκια.

Μεγέθους έκαστο μόλις 9 τετραγωνικών μέτρων, έχουν φτιαχτεί με τη συνεργασία των δημοτικών αρχών και της οργάνωσης Occupy Madison: μιας ΜΚΟ-παρακλαδιού του κινήματος κατά της εισοδηματικής ανισότητας, που «σάρωσε» προ ετών τις ΗΠΑ και άλλα μέρη του πλανήτη.

Καθένα από αυτά, «στεγάζει» σήμερα τα όνειρα πρώην αστέγων για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή.

«Είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχω μείνει ποτέ σε ένα μέρος», λέει στο δημόσιο ραδιόφωνο των ΗΠΑ ο 48χρονος Τζιν Κοξ, ρουφώντας μία γουλιά καφέ και μια τζούρα τσιγάρο έξω από ένα από αυτά τα σπιτάκια, όπου μένει τα τελευταία επτά χρόνια.

Μετά το διαζύγιό του το 2009, εξιστορεί, έμεινε για τέσσερα χρόνια στο νοίκι. Έπειτα, λόγω οικονομικών δυσκολιών, έζησε στο βανάκι του για ένα χρόνο.

Στη συνέχεια, δοκίμασε να μείνει σε καταφύγιο αστέγων. Δεν άντεξε όμως εκεί παραπάνω από δύο νύχτες.

Όταν άκουσε για τα σχέδια δημιουργίας της συνοικίας αστέγων στο Μάντισον, έσπευσε να δηλώσει εθελοντής. Σήμερα, πέρα από το σπιτάκι όπου ζει, συμμετέχει στη διαχείριση του χώρου.

Αντίστοιχες προσπάθειες έτυχαν προσφάτως μεγάλης δημοσιότητας στις ΗΠΑ, μετά την πρωτοβουλία του αστέρα του Χόλιγουντ και Ρεπουμπλικανού πρώην κυβερνήτη της πολιτείας της Καλιφόρνιας, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, να χρηματοδοτήσει την ανέγερση 25 μικροσκοπικών σπιτιών στο Λος Άντζελες για άστεγους βετεράνους.

«This is the greatest Christmas gift!” @Schwarzenegger donates 25 tiny homes to homeless vets at the VA in West LA.

For the first time in a long time, these vets are now off the streets.

Watch @TheIssueIsShow for an exclusive tour & interview w Arnold & @PSchwarzenegger pic.twitter.com/qaHkNpJ4Gj

— Elex Michaelson (@Elex_Michaelson) December 24, 2021