Με αφορμή την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου η Ελεονώρα Μελέτη αποκάλυψε στο MEGA STAR τα αγαπημένα της ερωτικά τραγούδια.

Όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια του Mega η playlist της έχει να ανανεωθεί από το 1988.

Παράλληλα αποκάλυψε πως έχει χάσει την επαφή της με τα δικά τους τραγούδια, καθώς ακούει παιδικά, λόγω της κορούλας της.

Ωστόσο, παρακολουθεί τα trend της εποχής, αν και υπάρχουν ορισμένα old time classic κομμάτια που παραμένουν στη λίστα της, όπως το «Stick to your Guns» των Bon Jovi.